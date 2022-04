Rimborsi abbonamenti Seta per i cittadini di Podenzano, Rottofreno e Vigolzone

Fino a sabato 30 aprile gli abbonati annuali SETA residenti in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna che estraggono idrocarburi possono presentare domanda di rimborso ed ottenere fino al 50% di quanto pagato tra il 1° agosto 2020 ed il 31 luglio 2021. La Regione ha infatti indicato il 30 aprile 2022 come data ultima entro la quale richiedere le agevolazioni tariffarie finanziate con le risorse del “Fondo idrocarburi”, previste in base agli accordi siglati con i Ministeri della Transizione Ecologica e dell’Economia.

Il rimborso è concesso a chi ha acquistato tra il 1° agosto 2020 ed il 31 luglio 2021 un abbonamento annuale SETA (urbano, extraurbano, ordinario, promozionale o agevolato) valido per qualunque tratta; nella provincia di Piacenza sono interessati i cittadini dei Comuni di Podenzano, Rottofreno e Vigolzone: il rimborso è pari al 30% dell’abbonamento.

La richiesta di rimborso può essere inoltrata seguendo le istruzioni presenti nella pagina dedicata.