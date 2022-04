Risate, musica e solidarietà: al Municipale torna il “Gran Galà Amici del Cuore”

L’Associazione Culturale Divertimente, in collaborazione con il Comune di Piacenza, Hpievent e Bewonder di Andrea Baldini, organizza per la serata di venerdì 29 aprile (ore 20:30) l’evento benefico “Gran Galà Amici del Cuore”, in scena al Teatro Municipale di Piacenza.

Giunto all’ottava edizione, il “Gran Galà Amici del Cuore” è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della musica e del cabaret. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, l’edizione 2022, sotto la direzione artistica di Giampiero Baldini, vedrà la partecipazione di Marta & Gianluca, Raul Cremona, I Legnanesi, Antonio Ornano, Gabriele Cirilli, Gianpaolo Cantoni, Sergio Sgrilli e i migliori tributi italiani che omaggeranno la musica di Lucio Dalla, Adriano Celentano, Renato Zero, Claudio Baglioni, Lucio Battisti e Antonello Venditti accompagnati dall’Orchestra di Matteo Bensi.

“Negli anni – spiegano gli organizzatori – il cast del Gran Galà è sempre stato di altissimo livello, per questo ricordiamo artisti delle scorse edizioni come i Fichi d’India, Maurizio Vandelli, Andrea Mingardi, Luisa Corna, Anna Maria Barbera e altre decine di artisti che hanno voluto prendere parte a questo evento, sempre per una buona causa. Infatti anche quest’anno, parte del ricavato della serata verrà devoluto ad una Onlus e in particolare all’Associazione Giorgio Conti, impegnata nell’aiuto dei bambini e delle famiglie in gravi difficoltà. In questo periodo, l’Associazione è vicino alla popolazione ucraina con progetti di aiuto umanitario”.

L’evento è inserito tra le manifestazioni del Bando “Piacenza riparte con la cultura”. I biglietti dello spettacolo sono disponibili su Ticketone e presso la Biglietteria del Teatro Municipale. Info: 349 8905841 o 347 7987728.