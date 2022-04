Rischio incendi boschivi, inasprite le sanzioni “Sensibilizzare i cittadini”

Siccità e rischio di incendi boschivi: le vulnerabilità del territorio provinciale sono stati al centro di un incontro in videoconferenza – presieduto dal Prefetto Daniela Lupo e d’intesa con l’Agenzia Regionale – al quaòe hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della Provincia, rappresentanti della Regione Emilia Romagna, di Atersir, dell’Arma dei Carabinieri – Gruppo Forestale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale e Provinciale, degli Enti gestori delle dighe.

Riguardo al tema degli incendi boschivi, è stato illustrato il sistema di intervento, anche alla luce dello stato di grave pericolosità vigente fino al 3 aprile. “Nel corso della riunione – fa sapere la Prefettura – al fine di prevenire che errati comportamenti possano determinare l’innesco di incendi, è emersa l’opportunità di sensibilizzare la cittadinanza circa i divieti in materia e al nuovo regime sanzionatorio, previsto dalla nuova legge per il contrasto agli incendi boschivi n.155/2021, con la quale sono state maggiorate le sanzioni per chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti pericolosi; in particolare il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria è stato aumentato a 10mila euro (precedentemente euro 2.064)”.

E’ stata rimarcata “l’importanza dell’aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco”, nonché delle “pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi di interfaccia con l’eventuale incremento e conseguente mappatura delle bocche di presa per facilitare il rifornimento delle autobotti”. Sono stati inoltre sensibilizzati i Comuni e gli enti gestori delle strade “a porre in essere, ognuno per quanto di competenza, le necessarie operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione delle aree boschive e lungo le reti viarie”. In chiusura dei lavori, il Prefetto ha evidenziato “l’importanza dell’attività di conoscenza del territorio, utile alla gestione complessiva degli enti comunali e non solo per gli aspetti di Protezione Civile”.