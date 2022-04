Ritorno alle competizioni per gli atleti del team Hibreed MMA Piacenza

Il tanto atteso ritorno alle competizioni è arrivato anche per gli atleti del team Hibreed MMA Piacenza: dopo un altro stop durato poco meno di un anno i lottatori piacentini sono tornati a cimentarsi all’interno dell’ottagono in un torneo organizzato dal network BTF in quel di Castelletto Ticino.

Nel grappling, disciplina che non prevede l’utilizzo dei colpi, Enea Bacaj e Francesco Galli erano entrambi iscritti alla classe A: Bacaj deve arrendersi al riacutizzarsi di un infortunio patito in allenamento che condiziona tutta la sua prestazione, mentre Galli affronta un forte atleta professionista che, seppur di livello superiore, non riesce a costringere il piacentino alla resa dovendosi accontentare di una vittoria ai punti.

Nelle mixed martial arts dilettantistiche gli atleti piacentini hanno partecipato sia nella categoria “Esordienti”, con Mattia Portente, Davide Datore e Luca Grieco, che in quella Elite – dove si combatte con il regolamento internazionale IMMAF – con Giacomo Toro e Lachezar Kyosev. Tra gli esordienti, Portente fatica a trovare il ritmo di gara e paga con la sconfitta una prestazione al di sotto delle sue possibilità; Datore è protagonista di un match molto tirato dove alla fine i giudici decidono di premiare l’avversario, risultato accettabile a fronte della buona prestazione resa; Grieco riesce ad imporre il suo ritmo e chiude un’ottima prestazione costringendo l’avversario alla resa e aggiudicandosi una meritata vittoria.

Nella categoria Elite è Toro il primo ad entrare in gabbia, l’atleta piacentino non riesce a rompere il fiato ed è vittima dell’irruenza dell’avversario che prima lo costringe schiena alla parete della gabbia e poi lo porta alla resa; Kyosev è protagonista dell’ultimo incontro di giornata, nei tre round previsti mette in mostra tutto il suo repertorio fatto di pugilato potente e lotta a terra asfissiante con i quali detta i tempi del match, all’inizio del secondo round sfiora persino il ko mettendo a terra l’avversario con un potente diretto destro, alla fine il giudizio a favore è unanime. Kyosev porta così il suo record IMMAF a 2 vittorie ed una sola sconfitta, patita contro l’attuale campione mondiale di MMA dilettantistiche.

Soddisfazione nelle parole del coach Andrea Milano: “Onestamente non potevo chiedere di più a ragazzi che in due anni hanno affrontato solo due competizioni, in questo periodo le gare saltate all’ultimo momento sono state diverse e la situazione era diventata frustrante; ho visto buone cose ed abbiamo tempo per lavorare, ora chiediamo solo più continuità nelle competizioni, sono certo che i risultati arriveranno”. Il prossimo appuntamento per il team piacentino saranno i campionati italiani di Combat Sambo FEDERKOMBAT che si terranno il 24 aprile a Bergamo.