Dopo il Guercino, ora è Klimt ad ispirare la gelateria La Delizia di Piacenza. Franca Degli Antoni, insieme ai figli Claudia e Gabriele Giovisi ha deciso di proporre un nuovo gusto gelato, ispirato al Ritratto di Signora.

Cioccolato bianco, pistacchio e fragoline di bosco si fondono insieme, riprendendo le sfumature del guardo. Fresco e non troppo dolce, con un piacevole nota acidula, “Ritratto di Signora” è decisamente pronto a diventare il nuovo gusto della bella stagione. Un secondo omaggio nel segno dell’arte, dopo il gusto Guercino, a base di crema, ciliegie e cioccolato, proposto 5 anni fa in occasione delle visite alla cupola in Duomo e da allora mai uscito dalla ‘palette’ della gelateria di viale Beverora.

“Anche in questo caso ci siamo ispirati ai colori del dipinto di Klimt – spiega la signora Franca -: il bianco, il verde del pistacchio e il rosa intenso della salsa alle fragoline di bosco. E’ un gusto che piace molto ai nostri clienti, perché è dolce ma non stucchevole”. La Delizia partecipa così a questo momento di festa collettiva per la città, con l’inaugurazione di una mostra che ha già attirato l’interesse di numerosi visitatori. “E’ una bellissima occasione per Piacenza – dice -, non ho ancora avuto occasione di ammirare questo dipinto, che ha suscitato così tanto clamore, dal vivo. Spero di poterlo fare il prima possibile”.