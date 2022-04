Si rinnova la tradizione la tradizione della cena dell’Iftar che la Comunità Islamica giovedì 21 aprile ha offerto alla città di Piacenza nel mese più sacro per la religione musulmana, quello del ramadan.

Insieme a tanti ospiti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e del volontariato, nella sede di strada Caorsana è stato allestito ricco banchetto conviviale per condividere il rito dell’Iftar che ogni musulmano credente rinnova ogni sera nel mese sacro al momento di sospendere il digiuno del giorno.

A fare gli onori di casa il presidente della Comunità Yassine Baradai e l’Imam yemenita Yaseen Ben Thabit, Lejla Bosnjakovic, direttore della Comunità, Arian Kajashi, presidente del Collegio dei garanti. Prima della “rottura” del digiuno al tramonto sono state illustrate le attività educative condotte dalla Comunità Islamica con l’Istituto di Studi Averroè e la scuola frequentata da 300 bambini. Un esperto della raffinata arte calligrafica araba ha realizzato alcune iscrizioni con i nomi dei partecipanti alla cena.

Nelle foto alcuni momenti della cena e anche della preghiera che che i fedeli hanno celebrato nei locali del centro in due momenti distinti nel corso della serata. Tra i presenti alcuni consiglieri comunali – Sergio Dagnino, Michele Giardino e Luigi Rabuffi – e i candidati a sindaco Katia Tarasconi e Stefano Cugini, mentre ancora una volta l’amministrazione comunale non ha inviato alcun rappresentante alla celebrazione. Don Pierluigi Dallavalle, in rappresentanza del vescovo Adriano Cevolotto, ha portato un messaggio di dialogo e fratellanza.