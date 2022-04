Rugby serie B, Everest Piacenza piegato di misura dal Capoterra

L’Everest Piacenza Rugby torna sconfitto dalla lunga trasferta in terra sarda, 13-12 il punteggio finale a favore dell’Amatori Capoterra. La squadra biancorossa porta a casa un solo punto guadagnato come bonus difensivo, risultato ben lontano dalle aspettative della vigilia.

Eppure la partita era iniziata molto bene per la squadra piacentina che già al 7’ riesce ad arrivare in meta in prima fase, grazie all’estremo Mas ben lanciato dalla linea di attacco dei trequarti (0-5).

Il gioco prosegue su ritmi lenti e non si segnalano azioni rilevanti da riportare sul taccuino; si arriva così al 19’quando i padroni di casa costringono al fallo i biancorossi sulla propria linea dei 10 metri difensivi. Facile la trasformazione (3-5).

Il Capoterra sfodera una buona aggressività anche in difesa mentre l’Everest Piacenza preme ma non riesce a concretizzare. Sul finire del primo tempo si segnala un’incursione di Vittorio Marazzi, lesto ad infiltrarsi nella difesa sarda, che arriva pericolosamente vicino all’area di meta avversaria. L’occasione sfuma poi in un nulla di fatto.

L’inizio della ripresa è subito di marca biancorossa: partenza intorno alla mischia di Negrello che si incunea nelle maglie difensive del Capoterra. L’azione di attacco piacentino viene però fermata ad un passo dalla meta da un evidente fallo difensivo e l’arbitro concede, senza esitazione, meta di punizione a favore dei biancorossi (3-12).

Si riprende a giocare secondo i ritmi lenti visti nella prima frazione di gara e al 54’ i padroni di casa, grazie a un bell’attacco della linea dei trequarti, riescono a bucare la nostra linea difensiva e a depositare l’ovale in mezzo ai pali dell’area di meta biancorossa. Facile la trasformazione (10-12).

Il Piacenza spreca alcune buone occasioni per portare il risultato al sicuro; è invece il Capoterra che, alla mezz’ora del secondo tempo, sposta il gioco nella metà campo biancorossa, si fa pericoloso ed alla fine costringe al fallo difensivo i biancorossi. Siamo sulla linea difensiva dei 22 metri piacentina e gli avversari, a ragione, decidono di piazzare; per la prima volta l’Amatori si trova in vantaggio (13-12).

La partita si chiude con l’Everest Piacenza Rugby pericolosamente vicino all’area di meta avversaria, ma questa volta non riuscirà la magia di ribaltare il risultato con l’ultima azione di gioco. Punteggio finale 13-12 per i padroni di casa e tanto rammarico per l’occasione persa dai biancorossi.

AMATORI CAPOTERRA-EVEREST PIACENZA 13-12

AMATORI RUGBY CAPOTERRA: Aru, Celembrini (12’st Ambus), Murgia (19’st Zucca) Hagelin (28’st Smeraldo), Stara, Moncada, Brui, Gardonio, Garau, Ganga, Fanutza, Vega, Vecchia, Uccheddu, Echazu. All.: Ambus

EVEREST PIACENZA: Mas, Nosotti, Trabacchi L. (20’st Milani), Sanchez, Bucellari (25’st Bacciocchi), Castagnoli, Negrello, Roda (10’st Battini), Marazzi, Fornari, Bonatti, Casali Ale., Rapone, Baccalini (12’st Alberti M.), Alberti A. All.: Grangetto

Arbitro: Dosti di Roma

Marcatori: 7’ mt Mas (0-5); 19’ cp Aru (3-5); secondo tempo: 16’ mt punizione Piacenza (3-12); 23’ mt tr Aru (10-12); 35’ cp Aru (13-12)

PROSSIMO TURNO: Riposo.

Foto: Monica Dallavalle

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.