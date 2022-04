Sabato il comizio della candidata Favari della lista di riferimento dei “no vax”

Comizio della candidata sindaca 3V Samanta Favari e raccolta firme – Sabato 30 aprile, alle ore 16, presso il Pubblico Passeggio (angolo corso Vittorio Emanuele II) la candidata sindaca Samanta Favari si presenterà alla città di Piacenza. Insieme ai candidati consiglieri della lista 3V, racconterà i principali punti del programma proposto per le prossime elezioni amministrative.

“In un momento di grande travaglio a livello nazionale e internazionale, in cui i diritti fondamentali non possono più essere dati per scontati, l’intento forte della lista 3V è quello di non perdere di vista il valore della libertà e della dignità dell’essere umano, perché anche nella gestione dell’amministrazione comunale è possibile agire a tutela di questi princìpi”. Come si legge nel sito ufficiale, il movimento sostiene la campagna contro i vaccini.

“Per cambiare il mondo è necessario prendere le mosse dal cambiamento di noi stessi e delle nostre prime comunità ed è per questo che il desiderio della lista 3V è fare di Piacenza il laboratorio di una nuova politica, ispirata alla coerenza tra pensiero e azione, concretamente al servizio dei cittadini. Durante il comizio sarà possibile firmare per sostenere la lista. 3V è l’unico partito che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano. A Piacenza è presente dal 2019, quando ha concretizzato la propria presenza sul territorio con la partecipazione alle elezioni regionali del gennaio 2020, raccogliendo centinaia di consensi in tutta la provincia. Dopo questa esperienza, 3V è rimasto sul territorio piacentino e ha lavorato con coerenza per la tutela dei diritti fondamentali di tutti, attraverso la ricerca della verità e la difesa delle libertà”.

“Oggi, forte di due anni di impegno a fianco delle famiglie e dei cittadini, si presenta alle imminenti Elezioni Amministrative 2022 con una lista che supporta Samanta Favari alla carica di Sindaco per il comune di Piacenza”. (nota stampa)