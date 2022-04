Scherma, doppio bronzo per il Pettorelli con Parenti e Nocilli

Pioggia di risultati positivi per il Pettorelli, team piacentino di scherma che nelle ultime gare ha portato due atlete sul podio. Nelle gare di Coppa Italia regionale, valide per la qualificazione alla fase nazionale che si terrà a Rovigo, nella spada categoria Cadette hanno staccato il pass Camilla Parenti che è finita sul podio al terzo posto e Giorgia Leddi. Nella Categoria Giovani, torna a prendere una medaglia Marta Nocilli, che si è piazzata terza. Obiettivo raggiunto anche per Chiara Ocari che è entrata in finale tra i primi otto ma ha perso con la compagna del Pettorelli, Nocilli, in un assalto “fratricida”.

Se le spadiste biancorosse si qualificheranno anche a Rovigo avranno accesso alla finale del Campionato italiano. In pedana le ragazze hanno avuto come coach Andrea Polidoro e Francesco Curatolo.

«Una due giorni piena di risultati – ha affermato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – dove le ragazze hanno fatto davvero bene. Soddisfatto per Parenti, che, al suo primo anno di scherma, è salita sul podio. Menzione anche per Comolatti, un atleta biarma che si è piazzato nella spada e nel fioretto».

Ma non è stato questo l’unico fine settimana che ha fatto brillare i colori biancorossi. Sabato scorso, infatti, su un altro podio è salito Michele Comolatti, che, seguito da Andrea Polidoro, ha conquistato il terzo posto nella Coppa Italia regionale di fioretto.