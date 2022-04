Scomparso Davide Reboli, colonna del tifo biancorosso. Piacenza calcio: “Un pezzo di storia”

E’ morto Davide Reboli, colonna portante del tifo biancorosso. Lo storico rappresentante della Curva Nord è scomparso, sembra a causa di un improvviso malore, nella giornata del 14 aprile. Una vita sugli spalti quella di Davide Reboli, a fianco del suo amato Piacenza che ha seguito in tutti gli stadi d’Italia, dalla Serie A all’Eccellenza. Solamente quattro anni fa, la scomparsa del fratello di Davide, Marco, fondatore della Curva Nord Piacenza oggi a lui intitolata.

Il Piacenza Calcio con un post sulla propria pagina Facebook (listata a lutto) ha espresso il cordoglio: “Con Davide se ne va un pezzo di storia biancorossa, un figlio della famiglia biancorossa, sempre a lottare al fianco dei nostri colori. Una guida per i tifosi, un leader fuori dal campo, un trascinatore in curva che ha sempre dato tutto per i colori biancorossi, pretendendo lo stesso amore che lui provava per il Piacenza. Se ne va Davide e raggiunge suo fratello Marco nel cielo degli angeli biancorossi. In questo momento le parole mancano, la voce si fa flebile e lascia spazio al silenzio di questi momenti di preghiera. Il Presidente Roberto Pighi, il Vice Presidente Marco Polenghi, l’Amministratore Delegato Eugenio Rigolli, il Direttore Generale Marco Scianò, mister Scazzola e tutto lo staff tecnico, i giocatori, tutti dirigenti e i tesserati si stringono ai suoi familiari, ai suoi compagni della curva e a tutti i suoi amici, porgendo loro le più sentite condoglianze“.