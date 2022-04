Scontro con un’auto a San Nicolò, motociclista ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 14 aprile in via XXV Aprile San Nicolò, all’altezza dell’ufficio postale. A scontrarsi, intorno alle 17, una moto Bmw ed una Seat Leon.

Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro, ma le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. Ad avere la peggio il centauro, un 40enne piacentino, caduto rovinosamente sull’asfalto: soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno è stato condotto al Pronto Soccorso per accertamenti. Non si troverebbe in gravi condizioni.