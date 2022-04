Scontro sul green pass (nel centrodestra): Soresi e Domeneghetti (Fd’I) costretti a ritirare la risoluzione

Si discute ancora di green pass e di controlli nei pubblici esercizi nel consiglio comunale di Piacenza, a poche settimane dalle nuove regole che prevedono – salvo cambiamenti dello scenario pandemico – la fine dell’obbligatorietà del certificato verde dal primo maggio.

A suscitare il dibattito una risoluzione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Sara Soresi e Nicola Domeneghetti per chiedere l’esonero dei titolari e dipendenti di pubblici esercizi della verifica del possesso del green pass ai clienti. Una proposta che ha riscosso parecchie critiche non solo dalle file dell’opposizione di centrosinistra, con vari interventi contrari, ma anche distinguo e dissociazioni all’interno della stessa maggioranza, al punto che gli stessi proponenti sono stati costretti a fare marcia indietro e a ritirare il provvedimento. Per evitare una probabile spaccatura al momento del voto nel centrodestra.

Soresi ha sostenuto la proposta, affermando che “il green pass potrebbe tornare in vigore e il suo utilizzo ha aggravato la crisi economica dei pubblici esercizi costretti a rinunciare a una parte della potenziale clientela, quella sprovvista del certificato o quella che non ama esibire il certificato, come la sottoscritta. Inoltre sugli esercenti pende l’obbligo del controllo, con questa risoluzione chiediamo che il sindaco voglia prospettare l’esonero dei titolari di pubblici esercizi dalla verifica dei green pass”. Una posizione respinta da Sergio Dagnino (M5s): “E’ una materia che non compete il consiglio comunale ma il governo, oltre la metà dei clienti del mio negozio quando entrano esibiscono il green pass spontaneamente”. Contrari anche Giorgia Buscarini del gruppo Pd (“Io voglio che me lo chiedano il green pass, perchè in un pubblico esercizio mi fa sentire più sicura”), Stefano Cugini (misto), Roberto Colla (Piacenza Più), Christian Fiazza (Pd) e Luigi Rabuffi (Piacenza in comune).

Marvin Di Corcia (Lega) ha affermato il sostegno della Lega agli strumenti della vaccinazione e del green pass: “E’ grazie a questi due strumenti che stiamo uscendo da una situazione drammatica, ricordo che per Piacenza è stata particolarmente drammatica, tutti l’abbiamo vissuta nelle nostre famiglie e tra i nostri amici. Il quadro è migliorato grazie a questi due strumenti. Dal primo maggio verrà tolto il certificato verde ma occorre sempre tenere d’occhio l’andamento dei contagi”. Secondo Francesco Rabboni (misto) non si è capito il “senso di questa risoluzione”: “Non riguarda l’importanza della vaccinazione e degli altri strumenti introdotti dallo Stato, si parla della questione del green pass come atto amministrativo che ha delle lacune”.

Molto duro Massimo Trespidi (Liberi): “Non voteremo il provvedimento perchè non ci convince. Se siamo fuori dall’emergenza sanitaria è per il piano delle vaccinazioni che il Paese è riuscito a fare, dobbiamo dirlo senza timore e senza paura. Scendiamo dal pero perchè i contagi sono in aumento, come a scuola. Meglio ritirare la risoluzione”. Filippo Bertolini, di Fratelli d’Italia, lo stesso partito di Soresi e Domeneghetti, ha detto: “Sono trivaccinato e super favorevole al green pass, ma a me pare che questo sia un provvedimento che ha il solo scopo di evidenziare il danno economico subìto da una categoria come quella degli esercenti, ulteriormente penalizzata. Sono disponibile a votare “no” a qualsiasi testo che andasse contro in primis all’operato del sindaco negli ultimi due anni, anche se presentato dal mio capogruppo, ma qui si tratta solo evidenziare un sostegno anche solo morale a una categoria economica”.

Contrari anche Mauro Saccardi (misto) e Carlo Cerretti di Fratelli d’Italia: “Mi sono venuti in mente i tempi passati, il covid che ho fatto io, le vaccinazioni, gli amici che ho perso, io dico che un controllo è doveroso e se non abbiamo nulla da nascondere, questa cosa non va portata avanti. Nel rispetto di chi è morto”. Secondo il sindaco Patrizia Barbieri, “se l’oggetto della risoluzione è il controllo che deve diventare da sistematico a campione, allora sono d’accordo; se invece si sostiene di abbandonare il controllo, allora non condivido”. “Ricordiamo che veniamo da un periodo di crescita dei contagi e non siamo al ‘tana liberi tutti’. Se ci sono misure che devono essere mantenute, queste devono essere perseguite. Non mi sono mai pentita delle azioni prese nei mesi passati, abbiamo anche il tema della popolazione ucraina che viene accolta e molti non si vaccinano. E’ necessario un controllo, perchè la tutela della popolazione va portata avanti”.

Alla fine è arrivata la marcia indietro dei consiglieri Domeneghetti e Soresi che hanno ritirato la risoluzione: “E’ stata strumentalizzata e la ritiriamo, il problema non è il vaccino e non è il green pass, ma il controllo sistematico”.