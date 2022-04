Scontro tra due auto alle porte di Borgonovo, sei persone in ospedale

E’ di sei feriti – nessuno in gravi condizioni – il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 21 del 1 aprile lungo la strada provinciale che collega Borgonovo a Castelsangiovanni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Borgonovo, una Fiat Cubo e una Bmw sono entrate in collisione. Secondo una prima ricostruzione, entrambe le auto procedevano sullo stesso senso di marcia, da Borgonovo a Castelsangiovanni: all’improvviso i due veicoli si sono urtati, hanno sbandato, per poi finire ai lati opposti della carreggiata.

A bordo della vettura tedesca viaggiavano un uomo e una donna, sulla Fiat un uomo, una donna e due bambini. Immediati i soccorsi, giunti sul posto con le ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e della Pubblica Assistenza della Val Tidone: le sei persone a bordo dei mezzi sono state medicate e condotte al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti, nessuna fortunatamente versa in gravi condizioni. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è stato richiesto l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.