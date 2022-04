Scuola e legalità, gli alunni piacentini in visita alla caserma dei carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la “Cultura della legalità” in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo, non solo ha organizzato incontri tenuti dai vari Ufficiali e Sottufficiali con le scolaresche ma ha anche programmato delle visite da parte degli studenti presso la Caserma di via Beverora. Il 30 marzo e oggi, 6 aprile, gli alunni della 1^, 2^ e 3^ elementare della Scuola Primaria Paritaria Sant’Orsola di Piacenza, accompagnati dagli insegnanti, hanno visitato la sede del locale Comando Provinciale, intitolata al “Carabiniere Paride Biselli, caduto sul Monte San Michele il 15 maggio 1916 e insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare”.

Il Comandante della Compagnia – Capitano Giancarmine Carusone – li ha accolti all’interno della caserma insieme ad altri militari di servizio ed ha brevemente spiegato agli studenti la struttura ed i compiti attribuiti all’Arma dei Carabinieri. Nel corso della visita guidata tra i vari uffici e reparti della sede – compresa la Centrale Operativa – cuore pulsante del Comando Provinciale, nel piazzale all’interno della caserma gli alunni hanno incontrato i militari dell’Aliquota Radiomobile, deputati prioritariamente alle attività di pronto intervento, i quali hanno mostrato agli alunni la nuova “Giulia Radiomobile”, una motocicletta e alcuni equipaggiamenti in dotazione. Ciò ha suscitato molto interesse nei bambini, i quali hanno avuto la possibilità di vedere da vicino la “Gazzella” dei Carabinieri quotidianamente impegnata nel controllo del territorio e costantemente in comunicazione con le Centrali Operative dei singoli Comandi, di modo da poter soddisfare le numerose richieste di intervento della cittadinanza al Numero di Emergenza 112. Gli alunni hanno interagito con numerose domande al fine di soddisfare molte curiosità.

Successivamente, hanno visitato alcuni uffici della Stazione di Piacenza Principale, così da poter comprendere, sin dalla loro tenera età, quali possano essere i momenti e i motivi di incontro del cittadino con i Carabinieri. Secondo un’oramai collaudata esperienza e capacità di interazione, il prossimo martedì 12 aprile , d’intesa con l’istituzione scolastica, il Capitano Carusone presso l’istituto di via Campo della Fiera incontrerà le classi 4^, 5^ e 1^ media, allo scopo di infondere nei giovani – con un linguaggio appropriato alla loro età – la legalità, i principi, i valori e le regole ad essa strettamente connessi.

L’Ufficiale farà ricorso a utili esempi e grazie alla partecipazione attiva dei ragazzi e dei loro insegnanti, alimenterà il confronto sul concetto di legalità richiamando una serie di temi attualissimi, strettamente riguardanti i giovani, quali la sicurezza stradale, l’accesso ad internet ed i rischi connessi. (nota stampa)