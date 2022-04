Se tra i fiori spuntano i libri: la Fioreria del Duomo fa sbocciare il bookcrossing

E se tra i fiori spuntassero i libri? Perché no, soprattutto se si crede fermamente che “cultura e bellezza possano salvare il mondo”, come spiega Velella Tagliaferri della Fioreria Del Duomo. Ecco che a fianco del negozio, in via Veneto a Piacenza, è spuntata una cassetta di legno color pastello per ospitare libri in attesa di nuovi lettori.

E’ il cosiddetto bookcrossing: si prende un libro e si lascia un volume in cambio. “Vogliamo così liberare i libri rimasti sugli scaffali delle librerie e permettere loro di viaggiare verso nuovi lettori curiosi e generosi – dice Velella -. Il nostro auspicio è altri adottino la nostra iniziativa, per creare luoghi di scambio in tanti angoli della città”.