Sette medaglie per la Vittorino a Ravenna in una regata segnata dal maltempo

Fine settimana di gare pesantemente condizionato dal maltempo quello andato in scena alla Standiana di Ravenna, dove si è svolta la prima regata regionale della stagione 2022. Le condizioni meteo, infatti, hanno permesso di gareggiare soltanto in mattinata determinando la cancellazione del restante programma.

La Vittorino da Feltre ha schierato al via diversi equipaggi, sia nelle regate giovanili che in quelle senior. Proprio nella categoria Cadetti (14 anni) la società biancorossa ha conquistato il primo alloro grazie a Marco Tinelli che, in equipaggio misto con Matteo Sardi della Nino Bixio, si è imposto nella gara del doppio. L’equipaggio del doppio femminile, composto da Elisabetta Lazzaroni e da Giulia Maserati del Cus Ferrara, è invece stato costretto al ritiro causa la rottura di una pala mentre si trovava in terza posizione. Nel singolo propedeutico 7.20, invece, sesto posto per Jacopo Sergi e settima posizione per Matteo Mazzadi.

Nella categoria Allievi B (11-12 anni), sempre nel singolo, meritata medaglia d’argento per Cristina Catelli mentre Matilde Zermani non è riuscita a completare la gara per problemi di natura tecnica. Nella gara del doppio, invece, quarto posto finale per Gabriel Manzi in equipaggio misto con Leonardo Arzillero del Cus Ferrara.

Nella categoria ragazzi (15-16 anni) medaglia d’argento per l’equipaggio biancorosso dell’otto con timoniere composto da Leonardo Ghioni, Dario Guerra, Giacomo Salvarani, Nicola Balduzzi, Christian Orlandi, Nicola Rossetti, Olmo Merli, Domenico Bonaparte e Luca Campominosi (timoniere), che si è classificato al secondo posto alle spalle del Cus Ferrara. Sempre nella categoria ragazzi, terzo posto per il quattro di coppia composto da Nicola Balduzzi, Christian Orlandi, Nicol Rossetti e Matteo Schiavi. Medaglia di bronzo, sempre nella categoria Ragazze, anche per l’equipaggio biancorosso del doppio composto da Asia Gamaleri e Naomi Manzi. Nella categoria Junior (17-18 anni), secondo gradino del podio nel singolo, al termine di una regata avvincente e combattuta, per Magenta Angelelli; ottavo posto in doppio per gli esordienti di giornata Pietro Bosi e Domenico Bonaparte.

Tra i senior, infine, medaglia d’argento per l’equipaggio biancorosso del doppio composto da Luca Preti e Paolo Groppi.