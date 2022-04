Settimana della didattica in Archivio, le iniziative a Piacenza

L’Archivio di Stato di Piacenza presenta, dal 2 all’8 maggio, la 21ª Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio. Di seguito gli eventi in programma:

3 maggio ore 17 – Pedalate in musica

Scalone monumentale di Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29, Piacenza

L’Orchestra del Liceo «Melchiorre Gioia», diretta da Franco Marzaroli, cercherà di interpretare in musica il tema della bicicletta; presenterà brani che espressamente o metaforicamente parlano della bici o di personaggi che l’hanno valorizzata; sarà una carrellata, anche temporale, di musiche contemporanee o antiche con cui rivivere alcuni miti “ciclistici”. Il concerto si inserisce tra le iniziative didattiche della mostra Piacenza in bicicletta ed è dedicato a Rossella Groppi appassionata di didattica della storia e di due ruote.

4 maggio, ore 17 – A(h la) Bi Ci…Laboratorio di scrittura creativa intorno alle due ruote

Archivio di Stato di Piacenza – Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29, Piacenza

Gli studenti della I A, I B e I C della scuola media «Giuseppe Nicolini», coordinati rispettivamente dagli insegnanti Alessandra Miglietta, Filippo Simonato ed Emanuela Penna, leggono racconti e poesie, esito del laboratorio didattico che li ha portati a riflettere sul valore e sul significato dell’andare in bicicletta attraverso la sua storia come mezzo di trasporto, ricordi personali, legame al territorio e scelta di mobilità sostenibile.

5 maggio, ore 17 – Scriviam la nostra storia usando biciclette



Archivio di Stato di Piacenza – Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29, Piacenza

La classe 2BS, coordinata dai docenti Manuela Veneziani e Paolo Strona e dall’esperto di cinema Enzo Latronico proietta Risate in bicicletta, brevi sitcom incentrate sulle due ruote. La classe 4CS, sotto la guida degli insegnanti Manuela Veneziani, Angela Portesi e Francesco Broglia, presenta La bicicletta ed io, dalla public history alla lettura scenica, frutto di interviste e incontri con meccanici, ciclisti, sportivi, utilizzatori di biciclette. Tutte le iniziative sono state realizzate dagli studenti nell’ambito dei laboratori didattici della mostra Piacenza in bicicletta.

6 maggio, ore 11

Archivio di Stato di Piacenza – Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29, Piacenza

Viene presentato il progetto Gioia in archivio, iniziato nell’ a.s. 2020-2021 con un lavoro degli studenti nell’archivio della loro scuola sul periodo 1935-1940, che ha visto la creazione del sito web gioiainarchivio.it, che ha reso fruibili molti materiali d’archivio e interviste di testimoni, ex allievi. Quest’anno, nell’ambito di un’attività di PCTO, si è lavorato sul periodo 1965-1970. Il progetto aderisce alla buone pratiche di cittadinanza attiva di conCittadini dell’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna.

6 maggio ore 17, Andare in archivio: dal Medioevo alla bicicletta

Archivio di Stato di Piacenza – Palazzo Farnese, Piazza Cittadella 29, Piacenza

Gli studenti dalla III Architettura e Scenografia del Liceo artistico «Bruno Cassinari» presentano Dominae a Piacenza, progetto trasversale realizzato con i docenti Patrizia Vezzosi, Maurizio Caroselli e Marco Zavattarelli. Attraverso documenti d’archivio, analisi di affreschi e proprie realizzazioni artistiche i ragazzi hanno approfondito e reinterpretato la condizione sociale della donna nella Piacenza dei secoli XII-XIV. La classe V Design del Liceo artistico «Bruno Cassinari», prendendo spunto dalla mostra Piacenza in bicicletta, sotto la guida del professor Marco Zavattarelli, si è impegnata in una libera interpretazione della forma della più efficiente macchina a due ruote a propulsione umana e di alcuni dei suoi componenti meccanici. Il progetto sarà illustrato dagli studenti.

15 maggio, ore 9-12.30 – Pellegrini in bicicletta. Ciclotour sulla Via Francigena in città

Cortile di Palazzo Farnese (partenza e arrivo) e vie cittadine

Le classi 3AC, 3BC, 3GL del Liceo «Melchiorre Gioia», coordinati dai docenti Manuela Veneziani, Chiara Giublesi, Maria Carla Scorletti, Paolo Barbieri, Marisa Cogliati, Cristina Bonelli, Alessandro Malinverni e dall’archivista Anna Riva, con il contributo di enti e associazioni di Piacenza, coinvolgono i cittadini in una biciclettata lungo le tracce urbane della Via Francigena, attraverso luoghi simbolici dal medioevo al Duemila: chiese, fabbriche di biciclette, negozi, meccanici. L’evento è su prenotazione (max. 60 persone) ed è previsto un contributo assicurativo da versare all’atto dell’iscrizione.

Recapiti per informazioni:

Telefono: 0523 33 85 21

E-mail: as-pc.segreteria@beniculturali.it

Archivio di Stato di Piacenza: http//www.archiviodistatopiacenza.it

Facebook: @archiviodistato.piacenza http://www.facebook.com/archiviodistato.piacenza

Instagram: http://www.instagram.com/archivio_di_stato_piacenza