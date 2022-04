Sfida ad alta quota, Pallavolo Sangiorgio ospita la capolista Rubierese

La Pallavolo Sangiorgio attende la capolista Rubiera. Nella terz’ultima giornata del campionato nazionale di serie B2, girone G, la formazione albiceleste affronterà il forte team reggiano per giocarsi le ultime carte play off.

Reduce da tre successi consecutivi la Pallavolo Sangiorgio vuole centrare il poker sfidando la capolista Rubierese. Impegno non facile visto il valore delle avversarie

A fare il punto in casa Sangiorgio è la centrale Valentina Zoppi, ex di turno (due stagioni a Rubiera dal 2018 al 2020): “Le partite con Ripalta, Corlo e Vam, ci hanno permesso di ritrovare quella continuità in campo che per un po’ ci era mancata, consentendoci di portare a casa tre punti pieni in ciascuna partita”.

“Sabato ci aspetta la gara di ritorno con Rubiera. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta determinazione e limitare gli errori. Facendo il nostro gioco, possiamo mettere in difficoltà l’avversario, che al momento si trova al primo posto in classifica. Cercheremo di replicare il risultato della gara di andata” conclude.

Appuntamento sabato 9 aprile, fischio alle ore 18, presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.

Programma della giornata – Galaxy Volley Inzani-Volley Stadium; Pall. Sangiorgio-Rubierese Volley; Tieffe Serv. San Damaso-Arbor Interclays; Tomolpack Marudo-Volley Academy Modena; Ltp Vap Uyba-Ass. Sport Corlo. Riposa: Cr Transport Ripalta.

Classifica – Rubierese Volley 40; Tieffe Serv. San Damaso 35 punti; Cr Transport Ripalta 31; Pallavolo Sangiorgio 31; Volley Stadium Mirandola 30; Arbor Reggio Emilia 27; Tomolpack Marudo 25; Ass. Sport Corlo 23; Galaxy Inzani Volley 19; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.