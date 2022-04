Sgarbi “Mia lista in campo. Sforza Fogliani? Risorsa non valorizzata dall’amministrazione”

“E’ una realtà, politica e culturale, quella di Corrado Sforza Fogliani, che non può non dialogare o essere considerata con rispetto e con necessità di collaborazione da parte dell’amministrazione. Non essendo questo avvenuto, ho sentito il suo malumore, che ho espresso a Andrea Ostellari, commisario della Lega Emilia Romagna”.

Così Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico oggi a Piacenza per tenere una lectio magistralis in Santa Maria di Campagna, anteprima delle celebrazioni per i 500 anni dalla fondazione della basilica. A Sgarbi i cronisti hanno chiesto un’opinione sulla contrapposizione tra il centrodestra, attualmente al governo in città, e il movimento dei Liberali, che vede Sforza Fogliani come riferimento, in vista delle elezioni del 12 aprile. “Ho sentito Sforza Fogliani, che è il più liberale di tutti, e ho avvertito i suoi malumori rispetto a un’amministrazione che non ha corrisposto su alcuni punti, non so quanto gravi, rispetto alla sua visione politiche, che ha portato avanti per tanti anni, promuovendo iniziative di carattere culturale e sostenendo la città con finanziamenti – dice Sgarbi, che anticipa l’intenzione di partecipare alle elezioni amministrative con la propria lista civica Rinascimento, così come a Parma -. Mi sembra che la sua voce sia quella più autorevole, tra quelle che io abbia mai incontrato in 30 anni qui a Piacenza. Io credo che dialogare con Sforza Fogliani sia fondamentale, fino a che punto lo faccia il centrodestra io non lo so”.

“E’ per questo che c’è l’idea di una lista solitaria, anche resta poi il problema, al ballottaggio tra destra e sinistra, che la lacerazione indicata da Sforza Fogliani non sarà sanabile, se non negoziando di avere una quota di responsabilità nel settore della cultura e del teatro. Sul teatro, io non ho avuto notizie di un’iniziativa in questi anni, ho sostenuto la Ricci Oddi venendo ripagato essendone tenuto fuori, sia come presidente sia come consigliere. E’ chiaro che queste cose, al di là della mia ambizione che non c’è perché non vado cercando incarichi, è però quella certamente di poter dimostrare, sia io che lui, di poter essere delle risorse per Piacenza”. “Non conosco così bene il sindaco Barbieri da poterne parlare né male né bene – ha continuato -. Conosco l’assessore Papamarenghi, con il quale ho realizzato delle iniziative, ma lui poi ha preferito, forse facendo una cosa giusta, chiamare Mazzocca, che è persona capace, a presiedere la Ricci Oddi. Però il dinamismo e l’attivismo stabile, che sono legati alla mia persona, dimostrati nelle varie attività culturali promosse anche a Piacenza, non mi sembrano nel temperamento del presidente che è uno studioso importante”.

“Quindi – conclude – da questo punto di vista c’è evidentemente una faziosità e anche una esclusione di forze attive, che hanno dimostrato di esserlo, nella cultura (di Piacenza, ndr) e anche nella vita politica. Ecco perché – e sto immaginando, visto che non ho un a priori – ho visto Sforza Fogliani molto di malumore rispetto all’inconsistenza e alla mancanza di proposte del centrodestra”.