Soliani (Anpi): “Nella tragedia della guerra ci dà forza la resistenza del popolo ucraino”

“Davanti alla tragedia devastante della guerra c’è una sola cosa che ci dà forza, coraggio e fiducia. E’ la resistenza del popolo ucraino. Sono i popoli che resistono, e non intendo dei gruppi di partigiani, ma i popoli interi, gli uomini, le donne, gli anziani e i bambini che sono vittime di questa aggressione. Bisogna fermare l’aggressione e non parlare d’altro, solo di questo. Di togliere questa disumanità al potere, e portare al potere l’umanità”. Sono le parole di Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell’Anpi, intervenuta a Piacenza in una manifestazione sulla resistenza della donne organizzata dal Partito Democratico.

La Soliani in questi giorni si è distinta rispetto alla posizione del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, contrario alla fornitura di armi al popolo ucraino. “Più che un contrasto col presidente questo è un altro modo di guardare le cose – ha commentato la Soliani – che magari anche lui condivide, ma nell’immediato ha comunicato altre cose. Tutte le nostre parole sono parole più povere di fronte alla sfida, ma dobbiamo fare uno sforzo per essere all’altezza del compito, specialmente noi che siamo qui e non siamo sotto alle bombe. Guai se approfittassimo della nostra condizione di pace per discutere, per dire la nostra e raccontarcela. No qui bisogna fermare quello là”.