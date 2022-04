C’è tempo fino a mercoledì 20 aprile per presentare la domanda di iscrizione al corso di orticoltura biologica e rigenerativa organizzato dall’associazione di promozione sociale Cosmonauti in collaborazione con ASP – Città di Piacenza. Il corso partirà venerdì 22 aprile alle ore 16 presso il centro di aggregazione Spazio 2.021 (via XXIV Maggio, 51, Piacenza) e potrà coinvolgere 10 giovani under 35. Cinque sono gli appuntamenti previsti per un totale di 15 ore di corso teorico e, soprattutto, pratico che permetterà ai partecipanti di avvicinarsi al tema della sovranità alimentare: auto-prodursi ortaggi biologici rappresenta infatti una buona pratica non solo in termini di salute individuale, ma anche di tutela dell’ambiente che ci circonda.

Il corso è aperto anche a giovani che non hanno maturato precedenti esperienze in questo ambito poiché mira ad avvicinare tutti alle tematiche dell’agroecologia, favorendo pratiche ecologiche che chiunque può applicare nella vita quotidiana. Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione a coloro che avranno preso parte almeno all’80% delle lezioni.

Per iscrizioni e maggiori informazioni: cosmonauti.aps@gmail.com