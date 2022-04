Special Basket, un successo e una sconfitta per il Dream Team nella prima tappa

A Limbiate, nella prima tappa dello Special Basket di Special Olympics, la formazione piacentina del Dream Team ha affrontato nel primo incontro (partite da 24 minuti) il Team Alessandria, che chiude in vantaggio il primo quarto con il punteggio di 11-4; il Dream Team si riprende e grazie alla vena realizzativa di Gazzola accorcia sul 14 a 17, ma nel terzo quarto i piacentini crollano e cedono 33-20.

SPECIAL TEAM ALESSANDRIA: FISTHA 4 PRAVATA 8 KONDI 9 ZANDA BRAGATO 12 STASIO. ALL PETROZZI

SPECIAL DREAM TEAM: ROSSI 4 YEBOHA 2 VERONESI RICCIARDI 4 GAZZOLA 8 HALILAGA MARANGON KONE 2 BENEBELGACEM BOSELLI GIROMETTI. ALL ROSSI FONTANA

Nella seconda partita il Dream Team affronta la Bic Genova: buona partenza dei piacentini, con quattro punti per Veronesi e altrettanti per Yeboha, che chiudono la prima frazione in vantaggio 12-6. Genova fatica a trovare il ritmo, ma accorcia con Grillo (6 punti per lui) prima del ritorno del Dream Team con il solito Gazzola (4 centri) che chiude il terzo quarto su 24-14. Nel finale la squadra piacentina amministra il risultato per il 28-18 finale.

SPECIAL DREAM TEAM: ROSSI 2 YEBOHA 4 VERONESI 4 RICCIARDI GAZZOLA 8 HALILAGA 4 MARANGON KONE 2 BENBELGACEM BOSELLI 2 GIROMETTI 2. ALL. FONTANA

BIC GENOVA: NASELLI 2 BRAMBILLA BALDONI GOBERTI GRILLO 8 CORISI PARODI 6 GATTO 2TEDESCO ZANINO