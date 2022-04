Sport Club Parma vittorioso in quattro set, il Busa Trasporti subisce un 3-1

Il Busa Trasporti MioVolley subisce una sconfitta interna per mano dello Sport Club Parma vittorioso sul campo di Gossolengo in quattro set, le biancoblu riescono a trovare una reazione soltanto nel terzo parziale che però non basta a ribaltare la situazione.

Coach Anni sceglie la diagonale Bianchini-Moretti, Ferri e Galibardi sono le bande, Martino e Nappa le centrali con Passerini libero.

Avvio di gara con il punteggio in equilibrio e Boselli a completare la diagonale, il primo strappo arriva dai nove metri ospiti che si portano sul 9-11 e poi trovano un break di altri quattro punti per il 9-15. I timeout e l’ingresso di Cordani sul 13-21 non invertono la rotta: lo Sport Club chiude 14-25. Parma parte meglio anche nel secondo parziale guadagnando fin dai primi scambi un buon margine di sicurezza (3-8). Girandola di cambi con gli innesti di Sansò, Cordani, Moretti e Longinotti ma lo score si proietta sul 10-20: punteggio finale del tutto identico a quello del set precedente, 14-25.

Cambia ancora la diagonale in avvio di terzo parziale con Sansò, in campo c’è anche Cordani. Cambia anche l’inerzia con il Busa Trasporti che apre bene (5-1) e prosegue meglio (16-9). Le ospiti però non si scompongono e riguadagnano terreno fino al 19-18: qui un time-out di coach Anni è decisivo, le biancoblu arrivano infatti al 25-18. Nonostante la conquista del terzo set però il MioVolley non riesce a ripetersi nel parziale successivo che decide quindi l’incontro: Parma mantiene sempre punti di vantaggio fino al definitivo 13-25 che chiude la gara in favore delle ospiti.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-SPORT CLUB PARMA 1-3 (14-25; 14-25; 25-18; 13-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 1, Moretti, Sansò 9, Boselli 3, Ferri 4, Galibardi 9, Cordani 8, Martino 6, Nappa 7, Passerini (L), Longinotti (L). NE: Bossalini, Colombini, Favari. All. Anni