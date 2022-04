Spunta una granata di artiglieria, fatta brillare dal Genio Pontieri

Intervento del 2° Reggimento Genio Pontieri, nella mattinata del 13 aprile, per un ordigno bellico rinvenuto rivenuto in un terreno nelle vicinanze del Parco della Galleana a Piacenza: si trattava di una granata di artiglieria da 47 mm HE di fabbricazione italiana, che è stata rimossa dagli artificieri e successivamente fatta brillare.

Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura; sul posto anche personale delle forze dell’ordine, l’area è stata messa in sicurezza e controllata fino al termine dell’intervento degli specialisti del Genio Pontieri.