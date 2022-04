Piace, stangata del giudice sportivo: tre giornate di squalifica a Cesarini e Scazzola

La sconfitta di sabato al Garilli contro la Feralpisalò lascia in casa Piacenza pesanti strascichi dal punto di vista disciplinare. Il giudice sportivo ha infatti inflitto tre giornate di squalifica sia ad Alessandro Cesarini che al tecnico Cristiano Scazzola, entrambi espulsi nel corso della gara.

Cesarini – si legge nel comunicato della Lega Pro – “per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al volto”; Scazzola per una “condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’IV ufficiale, concretizzatasi anche in un contatto fisico”. Tegola pesante, dunque, per i biancorossi: Cesarini salterà l’ultima giornata di regular season (domenica contro il Seregno), la prima partita dei playoff contro la Juve Under 23 e la gara successiva in caso di passaggio del turno; allo stesso modo Scazzola non potrà sedere in panchina.

Il giudice sportivo ha inoltre fermato per una giornata anche l’allenatore del Fiorenzuola Luca Tabbiani.