Statale 45, proseguono i lavori di manutenzione alla “Curva della Mondine”

Proseguono lungo la Statale 45, in provincia di Piacenza, i lavori di manutenzione programmata dei sei semi viadotti posti dal km 91 al km 93 – tra Bobbio e San Salvatore – noti come “Curva della Mondine”, dove nell’ottobre del 1956 avvenne un tragico incidente ad un camion sul quale viaggiavano mondariso.

“Terminate le operazioni di disgaggio delle pareti rocciose prospicienti la statale – fa sapere Anas – sono in corso i lavori di ripristino corticale delle superfici ammalorate delle opere d’arte e il rifacimento dei cordoli porta barriere di sicurezza per un investimento di 4,1 milioni di euro. Gli interventi si caratterizzano per la posizione orografica delle opere per cui si rende necessaria attenzione e competenza nella posa e nell’ancoraggio delle impalcature”.

Attualmente, per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori, nel tratto incluso tra il km 90 ed il km 92 è istituito il restringimento di carreggiata che garantisce il doppio senso di marcia in entrambe le direzioni ed – in base alla fase di avanzamento di cantiere – è istituito il senso unico alternato in tratti saltuari con estensione massima pari a 300 metri.