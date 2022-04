“Stop alla mascherine per tutti i bimbi che vanno all’asilo”. A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi): “C’è una polemica – ricorda – che riguarda il decreto riaperture che hanno fatto infuriare i genitori: la mascherina diventa obbligatoria anche all’asilo, nei casi in cui il bambino abbia già compiuto 6 anni di età”.

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta, “ritenendo plausibile che si tratti di un mero errore materiale, a intercedere presso il ministro Speranza affinché vi ponga tempestivamente rimedio, sottolineando che i bambini hanno bisogno di stare con il volto scoperto: per trasmettere e cogliere emozioni, per sorridere o piangere, per respirare la libertà che dovrebbero avere almeno alla scuola dell’infanzia”.