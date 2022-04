“Su ambiente e verde in questi 5 anni fatti passi in avanti mai visti”

“L’ambiente non è di destra né di sinistra, è di tutti”. Lo sottolinea l’assessore all’ambiente, mobilità e servizi Paolo Mancioppi, nel fare il punto dell’attività svolta in questi 5 anni, insieme agli altri esponenti della Lega in forze all’amministrazione Barbieri e al capogruppo in Regione Matteo Rancan.

“Questa amministrazione ha fatto cose che in passato non si erano mai viste. Abbiamo lavorato bene creando aree gioco come in questo caso quella del Parco di Montecucco, una delle tante aree gioco inclusive. Abbiamo lavorato inoltre per rendere i trasporti di Piacenza sostenibili e rispettosi dell’ambiente – ha detto -. Nei prossimi cinque anni la metà dei bus urbani sarà completamente sostituita con mezzi ibridi e rispettosi della qualità dell’aria”.

Mancioppi ha poi specificato “tutto questo verrà fatto con risorse e fondi già stanziati. La sostenibilità non andrà a gravare sui cittadini, in quanto per noi è importante restituire dignità alla città senza chiedere un solo euro in più ai piacentini. Questo impegno per l’ambiente ha caratterizzato e caratterizzerà l’impegno della nostra amministrazione”.