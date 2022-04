Successo per la pallavolo Sangiorgio sul campo del fanalino di coda Modena

Vittoria esterna per la Pallavolo Sangiorgio nella prima delle quattro giornate di recupero, rinviate a gennaio causa covid-19, sul campo del fanalino di coda Volley Academy Modena.

Assente coach Matteo Capra, sostituito dal primo assistente Emanuele Piccoli, la squadra albiceleste scende in campo con Perini-Tonini, Marc-Gilioli, Zoppi e D’Adamo e Viaroli prende il largo sul 10-13 e D’Adamo sigla il 12-16, Modena prova ad accorciare, 14-16, la Sangiorgio infila un filotto (14-21) che ipoteca il set a favore delle piacentine, chiuso 17-25. Il secondo parziale vede la squadra ospite prende in mano le redini del gioco sin dai primi scambi. Spazio per Hodzic e Molinari al posto di Tonini e Zoppi: due muri di D’Adamo regalano il 3-10, Modena accorcia sul 9-12 ma è solo una folata di vento, Hodzic segna il 10-18 e Tonini (entrata per Marc) il 12-20. Giglioli segna il 17-24 e la Pallavolo Sangiorgio chiude al primo set point. Nel terzo parziale la Sangiorgio rimescola le carte per dare spazio a tutto il roster, la VAM ne approfitta ed allunga l’incontro al quarto set. Quarto set equilibrato sino al 16-16, la Sangiorgio infila il filotto decisivo ed incamera i tre punti e mantiene vive le speranze di agganciare la zona play off.

Nel prossimo turno, sabato 9 aprile, la Pallavolo Sangiorgio ospiterà la capolista Rubierese Volley. Appuntamento alle ore 18.

Volley Academy Modena-Pallavolo Sangiorgio 1-3 (17-25, 17-25, 25-19, 18-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini, Errico 3, Perini 5, Gilioli 8, Molinari 4, Galelli (L), Salimbeni, Tonini, Viaroli (L), Zoppi 10, Hodzic 3, Marc 15, D’Adamo 10. All.: Capra (in panchina Piccoli)..

Programma

Rubierese Volley-Cr Transport Ripalta (3 aprile); Volley Stadium Mirandola-Tomolpack Marudo (13 aprile); Ass. Sport Corlo-Galaxy Inzani Volley 3-2; VAM-Pallavolo Sangiorgio 1-3; Arbor Reggio Emilia-Ltp Vap Uyba 3-1. Riposa: Tieffe Serv. San Damaso.

Classifica

Rubierese Volley 37; Tieffe Serv. San Damaso 35 punti; Cr Transport Ripalta 31; Pallavolo Sangiorgio 31; Volley Stadium Mirandola 30; Arbor Reggio Emilia 27; Tomolpack Marudo 25; Ass. Sport Corlo 23; Galaxy Inzani Volley 19; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.