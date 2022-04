Successo per la prima giornata del Torneo Minibasket di Pasqua targato Bakery Basket, che ha visto protagonisti oltre 100 “miniatleti” che si sono sfidati negli spazi esterni ed interni del PalaBakery e del Polisportivo di Piacenza. Sono confluiti da Fidenza, Gossolengo, Somaglia, Ponte dell’Olio e Piacenza per una gara tra sei squadre in due gironi. Tutti insieme per condividere la passione per lo sport, una giornata di sana competizione e la gioia di stare insieme, all’insegna del divertimento e dello sport.

I ragazzi hanno giocato per oltre 10 ore di partite consecutive un vero tour de force che si è rivelato una bella giornata di sport per tutti, nella cornice del Polisportivo i ragazzi si sono alternati a giocare sul parquet del PalaBakery e nel playground esterno, ovviamente tutto biancorosso per l’occasione. Non sono mancati anche i momenti di ristoro che, grazie alla bella giornata, hanno garantito il giusto riposo ai giovani miniateti che hanno potuto rifocillarsi tra una gara e l’altra. Nella pausa pranzo hanno fatto visita agli oltre 100 bambini anche i giocatori della Serie A2 Bakery Basket, che hanno omaggiato i ragazzi di gadget e premi per tutti.

Il torneo ha visto classificarsi al quarto posto a parimerito le formazioni di Bakery Basket e River Ponte, al 3^ posto i ragazzi della Fulgor Fidenza, il secondo posto è stato conquistato dalla Robur et fides Somaglia, in una gara all’ultimo minuto con i vincitori del torneo Aquilotti: Minisportlab Gossolengo. Una giornata che, aldilà del risultato sportivo, è stata all’insegna del gioco e del divertimento per tutti i ragazzi. Domani, 19 aprile, sarà invece la volta di alte sei formazioni, questa volta della categoria Esordienti.