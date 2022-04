Tris del Fiorenzuola a Legnago, passo avanti salvezza (1-3)

LEGNAGO SALUS – FIORENZUOLA 1-3 (FINALE)

Stronati al 30′ (R), Ferri al 48′, Giacobbe al 67′, Mastroianni al 77′

Tre punti d’oro per il Fiorenzuola quelli conquistati sul campo della cenerentola Legnago in chiave salvezza diretta, senza passare per la lotteria dei play out. I ragazzi di mister Tabbiani hanno interpretato la partita nella maniera giusta portandosi in vantaggio nel primo tempo con Stronati. In avvio di ripresa è arrivato il raddoppio con una magistrale punizione di Ferri, ma a metà del secondo tempo il gol dei veneti con Giacobbe riapre il match. Ci ha pensato Mastroianni a infrangere le speranze del Legnago, mettendo al sicuro la partita al 77′. Negli ultimi minuti i rossoneri controllano e ora si può guardare alla classifica con maggiore tranquillità.

LA DIRETTA

Finale a Legnago, vittoria fondamentale per il Fiorenzuola.

Partita controllata dal Fiorenzuola nella fase conclusiva.

GOL – Terzo gol del Fiorenzuola che mette al sicuro il match, Mastroianni infila il portiere avversario con un bel tiro dal limite al 77′.

GOL – Al 67′ accorcia le distanza Giacobbe per i padroni di casa.

GOL – Ferri su punizione raddoppia al 48′, gran segnatura su calcio piazzato.

Ripresa partita.

Conclusi i primi 45 minuti.

GOL – Stronati al 30′ dagli undici metri porta in vantaggio i rossoneri. Palla all’incrocio.

Calcio di rigore per il Fiorenzuola al 28′. Sartore atterrato dal portiere avversario.

Iniziata la partita.

Per il Fiorenzuola arriva una gara di fondamentale importanza nella corsa salvezza: i rossoneri affrontano sabato (ore 17.30) la trasferta sul campo del Legnago ultimo in classifica.