Superlativa Sangiorgio, sconfitta la capolista Rubierese con un tiebreak da record

Nella terz’ultima giornata di campionato (seconda di recupero) e penultima gara interna la formazione di coach Matteo Capra sciorina una prestazione battendo in cinque set Rubiera. Top scorer dell’incontro Diana Marc, 25 punti.

La Pallavolo Sangiorgio scende in campo con Perini-Tonini, Gilioli.Marc, Zoppi-D’Adamo e Galelli libero. La squadra ospite parte bene, 3-8, le albicelesti accorciano e poi sorpassano con Zoppi, 11-10; Rubiera infila un filotto di otto a zero e sembra aver ipotecato il set, Sangiorgio accorcia sino al 21-22 poi Rubiera sprinta sino al 22-24. Due attacchi di Gilioli annullano le palle set ed un ace di Perini regalano il set ball alle padrone di casa. Rubiera l’annulla e ne ferma al tre due, un muro d’Adamo realizza il 28-26. Nel secondo set la squadra di casa rompe l’equilibrio, passando dal 10-10 al 16-11, Marc realizza il 18.14 e segue un colpo in fast di Zoppi, 20-17, Rubiere non ci sta e pareggia i conti sul 23-23. Colpo di coda del Sangiorgio che chiude con un muro di D’Adamo. Nel terzo set le albicelesti tentano l’allungo con Marc (16-14), Rubiera impatta sul 17-17 ma alcuni errori della squadra di casa permette a Rubiera di vincere il set. Quarto parziale senza storia, le reggiane vincono facilmente (15-25).

Nel set corto la Sangiorgio fa il primo allungo sul 6-5 con Toni e Marc fa cambiare campo alle squadre (8-6). Sul 10.7 la squadra sembra aver preso il ritmo giusto, la Rubierese impatta sul 12-12 si porta sul 13-14, un attacco di Marc prolunga il tiebreak ai vantaggi. Al termine di una girandola di emozioni che ha coinvolto il pubblico presente, chiude l’incontro un ace di Zoppi (21-19).

Da evidenziare per la Pallavolo Sangiorgio, alla quarta vittoria consecutiva, i 25 punti di Marc e l’ottima prestazione collettiva. Nel prossimo turno le albicelesti affronteranno il prossimo 23 aprile la Volley Stadium Mirandola.

Pallavolo Sangiorgio-Rubierese 3-2 (28-26, 25-23, 23-25, 15-25, 21-19)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini, Errico, Perini 2, Gilioli 15, Molinari 4, Galelli (L), Salimbeni, Tonini 5, Viaroli (L), Zoppi 13, Hodzic 12, Marc 25, D’Adamo 16. All.: Capra.

Risultati

Galaxy Volley Inzani-Volley Stadium 3-0; Pall. Sangiorgio-Rubierese Volley 3-2; Tieffe Serv. San Damaso-Arbor Interclays 3-0; Tomolpack Marudo-Volley Academy Modena 3-0; Ltp Vap Uyba-Ass. Sport Corlo 0-3. Riposa: Cr Transport Ripalta.

Classifica

Rubierese Volley 41; Tieffe Serv. San Damaso 38 punti; Pallavolo Sangiorgio 33; Cr Transport Ripalta 31; Volley Stadium Mirandola 30; Tomolpack Marudo 28; Arbor Reggio Emilia 27; Ass. Sport Corlo 26; Galaxy Inzani Volley 22; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.