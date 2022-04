‘Supernatura’? “Un’esperienza fotografico-sensoriale che interroga l’uomo contemporaneo”

Mentre l’edera verde gioca tra il biancore delle tende della Da.Ga.llery, in via Trento 16 a Piacenza, fa da perfetto sipario a “Supernatura”, mostra fotografica di Annamaria Belloni allestita all’interno della galleria nella sua ultima settimana piacentina per poi trasferirsi a Milano. Non solo sipario, l’edera verde sui vetri della galleria è anche preludio e riflesso dell’esperienza viva che l’autrice ha voluto creare allestendo Supernatura: molto di più di una semplice mostra di fotografie, un percorso in cui lo spettatore con i suoi cinque sensi è protagonista attivo.

Le fotografie alle pareti rimangono centrali in tutto il percorso, mai oscurate dall’abbondante presenza di piante, terra e foglie, ma al contrario valorizzate dalla natura viva, che le fa respirare di vita. E mentre le immagini alle pareti, tra scampoli di quotidianità e tratti visionari, rimandano continuamente alla ricerca di un incontro possibile tra uomo e natura (non importa cosa rappresentino), il respiro della natura si sente, si vede, si tocca e si è potuto anche assaggiare passeggiando per la mostra: tanto che all’uscita continua a rimanere addosso. La mostra sarà visitabile a Piacenza fino al 9 aprile, tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 presso la Da.Ga.llery,o su appuntamento (per info: annabelloni2@gmail.com). Il lavoro fotografico completo di Supernatura è visibile anche sul sito (www.annamariabelloni.com).

Abbiamo intervistato Annamaria Belloni per capire meglio il suo lavoro, il suo rapporto con la natura e con la fotografia.

Da vari lavori sulla memoria e sul tempo che scorre (ricordo ad esempio ‘E la nave va’), passando per la rappresentazione visiva della forza della lingua popolare con ‘Una rondine non fa primavera’, fino all’osservazione di ciò che è e non sarà più in ‘Il gene rosso’. Con ‘Supernatura’ il focus fotografico si sposta sul rapporto tra natura e uomo contemporaneo. Da dove nasce questo cambio di prospettiva?

In realtà ho sempre fatto fotografie sul rapporto tra natura e uomo contemporaneo. Andando a ripescare immagini più datate all’interno di lavori precedenti e mettendo poi insieme le foto di Supernatura, mi sono accorta che in effetti questo tema del rapporto tra uomo e natura mi è sempre stato caro. È vero, però, che prima avevo trattato altre questioni con la fotografia, come quelle da te citate nella domanda, quindi parlerei di un parziale cambio prospettico: non sono le mie prime immagini fotografiche sulla natura, ma siamo di fronte al primo mio lavoro che si concentra esclusivamente su questo tema. Il rapporto con la natura è una questione che mi interessa sempre di più negli ultimi anni e credo dovrebbe preoccupare un po’ tutti. Viviamo un’epoca in cui il mondo naturale è fortemente messo a rischio dalle attività umane e se vogliamo sopravvivere urge sicuramente rivedere il nostro rapporto con l’ambiente. La mia prospettiva si lega quindi alla nostra attualità.

Cosa intende per ‘Supernatura’? Una visione contraria all’antropocentrismo cui siamo abituati?

Sì, intendo esattamente una visione contraria all’antropocentrismo a cui siamo ormai abituati da secoli, se non da millenni. Siamo soliti concepire la natura come qualcosa che ci serve, che adorna la casa e le cose, ma dovremmo imparare a vederla, anche e soprattutto, come qualcosa che è più forte e più grande di noi e per questo ci sopravviverà Per una volta mi piaceva quindi l’idea di far risaltare la natura, il fascino misterioso e quotidiano del suo potere, evitando di mettere sempre l’uomo al centro di tutto.

Due anteprime immersive del progetto fotografico ora in esposizione a Piacenza. Ci spiega lo spirito del percorso?

La mostra vuole essere qualcosa di particolare. Non soltanto fotografie appese alle pareti, ma una vera e propria esperienza che tocchi in qualche modo tutti e cinque i sensi: con la vista si guardano infatti le immagini insieme a tutta l’atmosfera che ruota loro attorno. Ma a connettere tutto in un unico, composito universo vivente ci pensa anche la musica delle melodie create attraverso gli elettrodi posizionati sulle piante, un esperimento condotto in tanti luoghi del mondo, ma in questo caso si tratta di musiche provenienti dall’orto botanico di Roma. Accanto all’udito entra poi in gioco il tatto con licheni da toccare, l’olfatto con alcune piante che appena sfiorate, emettono profumi particolari. Diciamo che non volevo Supernatura si esaurisse in una tradizionale mostra fotografica, desideravo invece si articolasse in un vero e proprio percorso da seguire. E infatti anche le tre stanze della galleria in cui sono distribuite le immagini si presentano molto diverse l’una dall’altra: più verde la parte iniziale, dove si entra e ci si ritrova avvolti nella natura, accompagnati dalla musica e con la terra sparsa proprio sotto le immagini. Più secca invece la seconda parte, con l’uomo intrappolato più che avvolto dalla natura. Qualcosa in ogni caso più facile da vivere che da spiegare: sicuramente comunque sia a me che al gallerista Tamasi con con cui ho collaborato, piaceva l’idea di allestire un piccolo itinerario in cui lo spettatore fosse protagonista.

Supernatura ha partecipato a diverse iniziative fotografiche, nazionali ed internazionali. Come è stato accolto? Nel 2021 è uscito il libro omonimo in tiratura limitata?

Il lavoro fotografico di Supernatura è stato esposto in una galleria a Montpellier , ma anche selezionato in diversi festival internazionali importanti: ha partecipato per esempio al Discovery Award del festival internazionale di Braga nel 2020, il più importante del Portogallo, mentre nel 2021 ha preso parte al HeadOn Festival di Sidney, in Australia. È piaciuto molto e al momento l’ho presentato più all’estero che in Italia, anche se questa di Piacenza è in assoluto la prima mostra completa, non a caso allestita dopo la pubblicazione del libro omonimo che ha contribuito ad imprimere una direzione all’intero lavoro. Alcune fotografie erano già state comunque esposte in Italia in altre occasioni, mi viene in mente il ‘Ragusa Foto Festival’ per cui l’anno scorso vennero scelte alcune immagini. Il lavoro ha insomma girato parecchio anche se non per intero, suscitando una calorosa accoglienza che mi rende molto soddisfatta. Sempre nel 2021, come dicevo, è uscito anche il libro omonimo con la casa editrice Postcart di Roma, che si occupa esclusivamente di fotografia: anche il libro sta andando molto bene, è stato distribuito in varie librerie, tra cui la Fahrenheit di Piacenza.

L’essere umano è presente in queste immagini, come Lei sottolinea in quel “lampo di vera connessione” con la natura “all’interno di una convivenza forzata e necessaria. Quale quindi il ruolo dell’uomo, essere indefinito in questo universo visivo- naturale?

Sì, sicuramente in queste immagini l’uomo non è mai centrale, però si intuisce sempre la sua presenza, sia in maniera indiretta che diretta: a volte attraverso dei riflessi, altre tramite il suo ruolo di osservatore. Ho giocato molto sull’idea del riflesso perché rende bene quello che volevo esprimere: l’urgente necessità di ritrovare un equilibrio di corrispondenze, compensazioni e compenetrazioni tra essere umano e natura perché il pianeta riesca a proseguire il suo cammino.

Lei stessa definisce ‘Supernatura’ un racconto a tratti visionario’. E allora Le chiedo quali sono i tempi e i luoghi delle fotografie? Quanto e cosa descrivono di reale, biografico, e quanto invece di immaginario, magari onirico?

Tempi e i luoghi delle fotografie sono molto differenti. I luoghi perché sono fotografie prese in giro per il mondo, alcune scattate ovviamente a Piacenza, ma tantissime anche all’estero: in Francia, Giappone, durante viaggi personali o workshop fotografici che organizzo con i miei studenti. Con loro vado spesso in giro in giro a fotografare, quindi qualsiasi occasione è stata utile per me per pensare ad immagini confluite poi in Supernatura’. Anche perché il respiro e il rimando di queste immagini sono universali ed è su questo che ho voluto porre l’accento: lo stesso rapporto uomo-natura l’ho trovato a Kyoto come a Rivergaro e a Piacenza, perciò il mio è un discorso generale sulla relazione natura-essere umano e in questo senso il messaggio assume una prospettiva globale. Si capisce allora come mai le immagini si facciano a tratti visionarie, portando lo spettatore in una dimensione onirica. Non ci sono infatti grandi descrizioni di paesaggi naturali e delle bellezze che si trovano in giro per il mondo, si tratta sempre di dettagli, di situazioni che rimandano a qualcos’altro, che a volte può essere anche un sogno o un incubo a seconda di come lo si voglia leggere.

L’albero è tra gli elementi protagonisti. Assume per Lei un valore simbolico particolare?

L’albero è sempre un protagonista. Nella natura ci sono ovviamente anche acqua, animali e altri elementi presenti nella serie fotografica, però piante e alberi hanno sicuramente un ruolo dominante sia quando invadono le nostre case cercando di entrare sia quando semplicemente esistono. L’albero è infatti il simbolo della natura in quanto tale e per me ha un valore molto importante, tanto che personalmente cerco una connessione sempre più forte con gli alberi: lo si può capire facilmente dal mio studio fotografico, ogni giorno un po’ più pieno più di verde e di piante, per vivere dentro a questa mia piccola giungla privata che mi fa veramente stare bene.

Più che denunciare esplicitamente una condizione, le immagini sembrano suggerire, provocare lo spettatore tra squarci e disvelamenti. Qual è quindi il compito di questo lavoro e più ampiamente della fotografia? Si è ispirata ad alcuni colleghi?

Il compito in generale della fotografia e quindi anche di questo lavoro è per me proprio quello di suggerire qualcosa, ma non nel senso di dare risposte a domande, piuttosto proprio il contrario: la fotografia deve essere uno strumento per suscitare interrogativi in chi guarda, per mettere l’accento su alcuni temi o problemi che attraverso l’immagine riescono ad emergere. Ognuno poi può dare risposte differenti a diverse questioni, ma la fotografia deve costituire un invito fondamentale all’esplorazione e all’ampliamento dei propri orizzonti. Mi sono ispirata ad alcuni colleghi? I riferimenti sono naturali e spesso anche inconsci. Certo, la storia della fotografia mi interessa moltissimo, la insegno anche e quindi ho ben presente quali possono essere gli autori che in qualche modo negli anni mi hanno influenzato: chiaramente ogni fotografo cerca di fare qualcosa che sia il più originale possibile e così è per me, però mi interessano tantissimo i fotografi americani della generazione precedente alla mia e anche quelli come per esempio Lee Friedlander, uno dei miei autori preferiti, che non lavora necessariamente con la natura, ma proprio con il riflesso di cui ho parlato prima, usando ripetutamente il rimando per suggerire qualcos’altro di più ampio e complesso: la ricerca di immagini che non siano subito facilmente leggibili e nelle quali bisogna inoltrarsi per cogliere un senso possibile, mi ha sempre affascinato moltissimo, diventando centrale in molti miei scatti fotografici.

In ‘Riot’, altro emozionante progetto a cui ha lavorato, la natura e l’uomo in qualche modo ritornano. Ce ne parla?

Riot è il nuovo progetto che seguirà a Supernatura e al quale sto lavorando già da un paio d’anni. Potrei dire che si tratta di un lavoro complementare a questo, anche perché il tema della natura ritorna, ma in termini di una ‘sommossa’, da cui il titolo della serie fotografica. Qui la natura, provocata, risponde con delle esplosioni colorate, delle specie di lampi, e a riaffacciarsi, è anche il rapporto uomo- natura. È un work in progress di cui si può vedere qualcosa sul sito, ma non ancora prodotto e presentato al pubblico perché deve essere completato. Sicuramente però, rispetto a Supernatura, in Riot la visione appare diversa, molto più dirompente.

Da sempre interessata a ritratto e paesaggio urbano, oggi sta a Piacenza, ma ha vissuto molto all’estero. Spesso fotografa persone comuni all’aperto, in strada. Ha notato approcci differenti della gente, addirittura delle comunità, dei popoli nei confronti della fotografia? Com’è qui da noi?

Ho notato differenze, ma non tanto nell’atteggiamento delle persone fotografate per strada, quello ormai è simile dappertutto, quanto piuttosto nell’attenzione verso le mostre di fotografia e la fotografia in generale. All’estero infatti, in Francia e soprattutto in Germania dove ho vissuto, la fotografia gode di una considerazione più ampia rispetto ad un interesse italiano decisamente più circoscritto. Sarebbe auspicabile che anche noi ci adeguassimo ad altri standard europei.