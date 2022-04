Tamponamento in A1 a Pontenure: quattro feriti, uno trasportato a Parma

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella prima serata del 15 aprile lungo l’autostrada A1 all’altezza di Pontenure.

E’ accaduto intorno alle 19 al chilometro 62, in direzione Bologna: si è trattato di un tamponamento che ha coincolto quattro vetture. Sul posto i soccorsi dai sanitari con due ambulanze della Croce Bianca insieme all’elisoccorso decollato da Parma, che ha trasportato la persona rimasta ferita in modo più serio all’Ospedale Maggiore della città ducale: non si troverebbe in pericolo di vita. Altri tre feriti – uno in codice giallo e due in codice verde – sono stati invece condotti dalle ambulanze al Pronto Soccorso di Piacenza. Sul luogo del sinistro è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza per mettere in sicurezza i veicoli incidentati.

Impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio. Il traffico ha subìto forti rallentamenti e si registrano code anche per traffico intenso.