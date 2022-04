Tamponamento lungo la Statale 45, ferita una donna

Tamponamento tra due auto intorno alle 19 di martedì 5 marzo, lungo la statale 45 a Rivergaro.

Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Anpas della Val Nure in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco da Piacenza. Una donna, di 64 anni, è rimasta contusa ed è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Altre due persone sono invece rimaste illese. Per ricostruire il sinistro sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, con i militari impegnati anche a dirigere il traffico.