Tarasconi apre il suo point in periferia “Più cura per la città”

Taglio del nastro nel pomeriggio del 20 aprile in via Emilia Parmense (angolo via Cornelio Musso) per il Point elettorale di Katia Tarasconi, candidata sindaca alle prossime elezioni comunali di Piacenza. “Un luogo di ascolto, dialogo e confronto – lo presenta Tarasconi -. Volevamo un point in periferia, siamo venuti sulla via Emilia che tra l’altro è anche il mio quartiere, abito a San Lazzaro da quando sono nata”.

“Abbiamo preso il tempo che serviva per proporre belle liste con competenze e tanti giovani. Il programma sarà chiuso presto – annuncia Tarasconi -, ma c’è un lavoro enorme da fare sulla cura della città, sulla pulizia, nella manutenzione degli spazi pubblici e verdi: da questo noi partiremo immediatamente”.