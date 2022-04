Teatro Filodrammatici, venerdì doppio appuntamento con “Dialoghi degli Dei”

Una divertente versione dei “Dialoghi degli dei” di Luciano di Samosata, nella quale ritroviamo le divinità dell’Olimpo atterrate in una classe di un ginnasio. Ritornano a Piacenza a grande richiesta I Sacchi di Sabbia con lo spettacolo nato dall’incontro con Massimiliano Civica: “Dialoghi degli Dei”, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Serena Guardone, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano. Sarà in scena al Teatro Filodrammatici venerdì 8 aprile: alle ore 21 fuori abbonamento nel cartellone Altri Percorsi della Stagione di Prosa del Municipale, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren; in matinée alle ore 9 e alle ore 11 per le scuole superiori per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”.

“Dialoghi degli dei” celebra l’incontro tra Massimiliano Civica, regista noto per l’asciuttezza formale delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica. Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo… In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante tormenta due suoi allievi. Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

I due studenti sono Carbone e Parrotto, di fronte a loro una professoressa con le sue interrogazioni a sorpresa e le sue preferenze. Non appena Carbone apre bocca è: “Carbone, 2”, senza possibilità d’appello, per Parrotto invece l’8 è assicurato. In mezzo Zeus ed Era, Zeus e Ganimede, in mezzo gli dei, materia di interrogazione: le relazioni amorose extraconiugali del signore dell’Olimpo, l’amore per il bel Ganimede, la nascita di Dioniso dalla coscia di Zeus, in un procedere per sketch caratterizzato per intelligenza, buon gusto e comicità.

