Telethon di primavera, anche a Piacenza si torna a donare per la ricerca

Mancano pochi giorni alla campagna Telethon di Primavera, in programma sabato 30 aprile e domenica primo maggio.

“Chiunque volesse organizzare o fare una distribuzione fra amici, parenti e conoscenti può contattare Telethon Piacenza al numero 349 5152019 o scrivere a volontari@telethon.it – specifica in una nota il coordinamento provinciale dell’iniziativa -. La campagna si svolgerà sabato 30 aprile e domenica primo maggio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche”.

“Si tratta di una nobile causa – sottolinea il coordinatore provinciale Italo Bertuzzi -, che coinvolge tutti: le oltre 7 mila malattie genetiche colpiscono, soltanto in Italia, ben 600 mila persone a cui si aggiungono le loro famiglie che attendono con speranza i traguardi della ricerca.

I prodotti solidali proposti sono dei buonissimi biscotti (in tre gusti: pasta frolla, cacao con gocce di cioccolato e farina integrale) e l’offerta minima è di 15 euro a confezione (40 euro per 3 confezioni)”.

Nella nostra provincia è già possibile donare fino al 22 maggio nei seguenti punti:

• Piacenza – ACI (Via Maculani n° 36);

• Piacenza – EDICOLA BISSI CARLA (Via Farnesiana):

• Piacenza – EDICOLA DANIELA (San Lazzaro);

• Piacenza – EDICOLA MARCO (Viale Dante);

• Piacenza – EDICOLA DENISE (Via F.lli Alberici);

• Piacenza – SIAE (Viale Sant’Ambrogio, 19);

• Fiorenzuola d’Arda – Concessionaria Bussandri srl (Via Umbria, 7/9);

• Rivergaro – Farmacia Dott. Andena;

• San Polo di Podenzano – Supermercato F.lli Amabile.

BANCHETTI

29 aprile – MONTICELLI D’ONGINA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’;

30 aprile – GOSSOLENGO, SIPERMERCATO SIGMA,

30 aprile – CAORSO – VIA MARCONI, 2;

30 aprile e 1° maggio – PIACENZA – PIAZZA CAVALLI PORTICI INA – FRONTE MAX MARA;

7 maggio – TRAVO – PIAZZA TRENTO.

AZIONE CATTOLICA – L’impegno dell’Azione Cattolica Italiana al fianco delle persone con una malattia rara continua questa primavera con la Campagna “NOI PER LEI”. “Le realtà territoriali diocesane e parrocchiali – spiega Azione Cattolica Piacenza – si stanno attivando perché l’impegno delle Diocesi abbraccia tutti e non lascia indietro nessuno anche in un momento così particolare, in cui le Diocesi sono impegnate in attività di sostegno umanitario. Il popolo di Ac è al fianco di tutte le mamme che ogni giorno sono vicine ai propri figli per lottare per il loro futuro. Anche nella nostra diocesi – dichiara la Presidente Provinciale Ilaria Massera – diverse associazioni sono impegnate nella distribuzione per sostenere queste famiglie e dare loro speranza”.

LE INIZIATIVE LOCALI DI AZIONE CATTOLICA

– BORGONOVO, SEMINO’ – distribuzione tra aderenti amici e conoscenti;

– CALENDASCO – 24 e 25 aprile, Parrocchia e Amministrazione Comunale;

– FIORENZUOLA D’ARDA – distribuzione tra volontari, parenti e conoscenti;

– NIVIANO DI RIVERGARO, 1° maggio Chiesa Parrocchiale;

– SAN ROCCO AL PORTO – 30 aprile e 1° maggio, presso la Chiesa Parrocchiale