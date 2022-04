Tempo instabile, e temperature in calo, nel week end nel piacentino.

Sabato 2 aprile la giornata inizierà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in pianura, nuvolosità in aumento (e possibilità di deboli precipitazioni) a partire dalle ore pomeridiane; cielo molto nuvoloso invece sui rilievi, dove saranno possibili deboli nevicate sopra i 700 metri. Cielo nuvoloso anche domenica 2 aprile, con possibilità di deboli nevicate sopra i 1000 metri. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 3 e i 13 gradi.

“La depressione in allontanamento dalla penisola – le previsioni Arpae – manterrà condizioni di instabilità sino alle prime ore di lunedì. Da Martedì è atteso un deciso miglioramento con tempo in prevalenza soleggiato per le rimanenti giornate. Le temperature, inizialmente stazionarie ed inferiori alle medie del periodo, tenderanno gradualmente ad aumentare in maniera più marcata a termine periodo”.