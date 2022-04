Tempo stabile nel weekend a Piacenza: nuvole sabato, sereno domenica.

Sabato 9 aprile – secondo le previsioni Arpae – le temperature minime del mattino saranno comprese tra 6° sui rilievi e 14° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 9° sui rilievi e 18° in pianura. Domenica 10 le temperature minime del mattino saranno comprese tra 0° sui rilievi e 4° in pianura; massime pomeridiane comprese tra 10° sui rilievi e 17° in pianura.