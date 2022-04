Dopo un inizio di settimana con tempo instabile, nel piacentino la situazione sul fronte meteo migliorerà a partire da mercoledì.

Martedì 26 aprile temporanei annuvolamenti nella prima parte della giornata, con possibili piogge isolate e di breve durata; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità, migliora dalla serata. in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso mercoledì, anche se al mattino in pianura attenzione alla visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia; sui rilievi, nelle ore pomeridiane, temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata. Temperature massime in pianura superiori ai 20 gradi.

“Tra giovedì e venerdì – le previsioni di Arpae – tempo stabile e soleggiato per la presenza di un campo di alta pressione, che successivamente tenderà a indebolirsi; ciò determinerà aumento della nuvolosità e possibilità di qualche pioggia a partire dalla giornata di sabato 30”.