Tennistavolo, Cortemaggiore ritrova il successo nell’ultimo recupero

Dopo le sconfitte contro Norbello e Cagliari, nell’ultimo recupero di Serie A-1 contro la pugliese Casamassima la Teco torna alla vittoria imponendosi con il risultato finale di 4-2. In campo, il club di tennistavolo di Cortemaggiore schiera Ramona Paizoni, insieme alle giovani Valentina Roncallo e Arianna Barani, ritrovando inoltre la slovena Ana Tofant.

“E’ stata una bella vittoria – il commento del presidente Ettore Dernini -, che arriva al termine di una stagione ricca di difficoltà: fino al 20 dicembre eravamo in piena lotta play off, poi sono saltatati tutti i piani per una serie di situazioni generate dalla pandemia. Non avevamo più l’organico da schierare, ma nonostante ciò siamo riusciti ad evitare il ritiro della squadra dal campionato, ovvero la sconfitta più grande per qualsiasi club”.

CASAMASSIMA-CORTEMAGGIORE – I TABELLINI

YOVKAOVA TOFANT 3-0 11-6 11-3 11-5

LEOGRANDE C. BARANI 0-3 4-1 6-11 5-11

LEOGRANDE V RONCALLO 0-3 5-11 3-11 5-11

LEOGRANDE C TOFANT 0-3 6-11 1-11 8-11

YOVKOVA RONCALLO 3-0 11-9 11-7 11-9

LEOGRANDE V BARANI 0-3 6-11 6-11 7-11

CLASSIFICA FINALE

1 CASTELGOFFREDO PUNTI 25

2 EPPAN BOLZANO 22

3 BAGNOLESE 21

4CAGLIARI 14

5NORBELLO 14

6TECO CORTE AUTO 10

7CASAMASSIMA 5

8 BRESCIA 1