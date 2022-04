Titolo di Campione Interterritoriale per l’Under 15 della Gas Sales Bluenergy

Grande successo per la squadra Under 15 del Settore Giovanile della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che si aggiudica il titolo di Campione Interterritoriale.

Domenica 24 aprile si sono disputate a Parma, semifinali e finale interterritoriali del campionato maschile Under 15. I giovani atleti biancorossi, vincendo in mattinata la semifinale contro Tricolore Pieve Reggio Emilia per 3 a 0 (25-14, 25-14, 25-15), si sono assicurati il passaggio alla fase regionale, che vedrà impegnate otto squadre. Sconfiggendo poi nel pomeriggio Wimore Energy Gialla di Parma con il punteggio di 3 a 1 (25-17, 13-25, 25-20, 25-22), la squadra piacentina si è aggiudicata il titolo di campione interterritoriale Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia.

La fase regionale prevede due gironi di quattro squadre ciascuno, che si scontreranno in incontri di solo andata: le prime due classificate di ognuno dei gironi si affronteranno poi il 29 maggio a Piacenza nella Final Four regionale, organizzata proprio da Gas Sales Bluenergy Volley in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV di Piacenza nelle palestre Salvadè e Baldini nell’ex Laboratorio Pontieri. Le squadre che i giovani biancorossi andranno ad affrontare, già a partire da sabato 30 aprile e per i successivi due sabati, sono: Pallavolo Viserba (RN), Bper Banca VGModena Volley (MO) e Zinella VIP (BO).