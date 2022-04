Torna la Silent Night, discoteca silenziosa in Piazza Cavalli. Modifiche alla viabilità

Una discoteca silenziosa nel cuore di Piacenza. La Silent Night torna sabato 30 aprile (IL PROGRAMMA), quando Piazza Cavalli si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto ma assolutamente silenziosa, visto che la musica sarà diffusa attraverso le cuffie di cui saranno dotati i partecipanti.

MODIFICHE AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Silent Night”, dalle ore 21 di sabato 30 aprile alle 3 del mattino di domenica 1° maggio sarà istituito il divieto di circolazione lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, inclusi gli accessi da via Cavour-via XX Settembre, via Cittadella-via Mazzini e via Illica-via Calzolai. Lo stesso provvedimento sarà in vigore in via Illica, vicolo S. Ilario, piazzetta Grida, piazza Mercanti, largo Battisti, piazza Plebiscito e nel tratto di via Sopramuro tra via Medoro Savini e piazza Cavalli. Dai divieti saranno esonerati unicamente i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e i veicoli a servizio dell’organizzazione.