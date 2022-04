Tra salute e ambiente, torna il Lions Day. In programma un convegno sull’affido familiare

“L’affido, una scelta d’amore“. Questo il titolo del tema di studio Lions 2021/2022, avente per oggetto la sensibilizzazione e la promozione dell’affido familiare.

Il convegno – in programma il prossimo 6 maggio – è stato presentato nella mattinata dell’11 aprile in una conferenza stampa in Municipio: accanto all’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati, sono intervenuti i rappresentanti dei Lions Club del territorio: Massimo Camillo Conti primo vice governatore del Lions Distretto 108 Ib3 di Piacenza, Doriana Zaro presidente Circoscrizione IV Zona B, Francesca Beoni officer Lions per quanto riguarda l’affido a livello nazionale, Vanessa Grisi officer Lions Day, Monica Fendi presidente Lions Club Piacenza Ducale, Anna Tanzi presidente Lions Club Castel San Giovanni, Grazia Cella addetta stampa IV Circoscrizione e Oscar Maria Pisacane segretario Lions Club Rivalta.

“I principale obiettivi che si pongono i Lions – hanno spiegato gli intervenuti alla conferenza stampa – sono quelli di far conoscere l’affido, sensibilizzare le potenziali famiglie affidatarie e promuovere il dialogo tra le parti coinvolte. L’istituto dell’affido – hanno evidenziato – è poco conosciuto, spesso confuso con le adozioni, ma è di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. L’affido mette quindi al centro il minore e si pone come obiettivo il perseguimento di un maggiore equilibrio sociale. Poiché non sempre le famiglie riescono a prendersi cura dei propri figli, il legislatore ha istituito questa misura temporanea (della durata massima di due anni, eventualmente prorogabile in base alle necessità del minore) in virtù della quale famiglie, coppie anche conviventi, single – senza vincoli di età se non l’avere compiuto diciotto anni, possono prendersi cura di un minore la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà. Il compito fondamentale degli affidatari è quello di dare un aiuto al minore la cui famiglia non sia in grado di occuparsene, contribuendo a educarlo, infondergli serenità e affetto e così permettendogli di crescere quanto più serenamente possibile. La particolarità dell’affido è che la legge prevede continuità nei rapporti tra il minore e la famiglia d’origine il cui legame, salvo casi eccezionali, deve essere stimolato e promosso dalla famiglia affidataria”.

All’incontro del 6 maggio parteciperanno gli attori che quotidianamente si occupano di affido. In particolare interverranno dopo i saluti del Governatore Lions del Distretto 108 IB3 Raffaella Fiori e delle Autorità Comunali: Dott.ssa Paola Poggi (Resp. U.O. Minori del Comune di Piacenza); Dott.ssa Elena Abbruzzese (Referente Affido U.O. Minori del Comune di Piacenza); Dott.ssa Cinzia Sgarbi (Giudice del Tribunale per i Minorenni Bologna); Enrica Pavesi (Presidente dell’Associazione Dalla Parte dei Bambini); Dott.ssa Mariagrazia Veneziani (Responsabile Servizi Sociali Distretto di Ponente). I lavori termineranno con i racconti delle esperienze di affidatari e affidati.

LIONS DAY 2022 – La conferenza dell’11 aprile è stata anche l’occasione per presentare le iniziative locali nell’ambito del Lions Day 2022, in programma a livello globale domenica 24 aprile. “Una giornata in cui i Lions – da sempre impegnati su vari fronti nell’ambito del sociale e, nell’ultimo periodo, attivissimi sul fronte del sostegno ai profughi ucraini (alcuni soci si stanno recando sul posto per portare continuamente cibo, farmaci e beni necessari) – scendono in strada per incontrare la cittadinanza e informarla sulla loro etica e sui propri principi” hanno spiegato i rappresentanti piacentini dei Lions. “We Serve” (Noi serviamo) è il loro motto ed infatti, “spesso senza apparire, i Lions lavorano alacremente in tantissime aree di intervento, tra le quali quella sanitaria”.

A Piacenza il Lions Day si terrà domenica 24 aprile sul Pubblico Passeggio (lato liceo Respighi) dalle ore 9 alle ore 18. Lì, si troveranno due gazebo: in uno alcuni soci medici sottoporranno chi lo desidera a uno screening gratuito per il diabete. Segno distintivo dei Lions in tutto il mondo è infatti la lotta contro questa malattia, incluso il sostegno alla ricerca e agli studi in questo ambito. Nel secondo gazebo sarà possibile (con offerta libera) ritirare piantine da interrare nel proprio giardino o sul terrazzo. Un piccolo segno che vuole ricordare che, tra le battaglie dei Lions, in prima linea c’è quella ambientale. Inoltre verranno distribuiti libri, romanzi e saggi gratuitamente. Un modo per conoscere meglio e farsi conoscere meglio dai tutti i piacentini.