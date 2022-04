“Traiettorie di sviluppo della professione infermieristica” Mercoledì convegno a Piacenza

Mercoledì 6 aprile – dalle 14 alle 18:30 – presso il Park Hotel di Piacenza si terrà il convegno organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza che tratterà il tema “Traiettorie di sviluppo della professione infermieristica” (SCARICA LA LOCANDINA).

Alla luce dell’esperienza covid, i relatori “cercheranno di analizzare e tracciare il futuro della professione – spiega l’Ordine in una nota -, verificare quali spazi e risorse riserva il PNRR e se nel piano emerge un’attenzione concreta alla presa in carico dei cittadini fornendo risposte al problema della frammentazione dei servizi socio sanitari alla persona sul territorio; se la missione 6 (Salute) dedica sufficienti attenzioni e finanziamenti all’incremento quali/quantitativo di professionisti sanitari sul territorio nonché alla loro formazione; discutere quale ruolo le società scientifiche hanno avuto e avranno per sostenere le politiche della professione anche alla luce del Codice Deontologico”.

“All’evento – specificano gli organizzatori – parteciperà la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli (ore 15,30)”. Inoltre, saranno presenti, in qualità di relatori, due dei tre infermieri che compongono il Comitato Etico Nazionale: Aurelio Filippini, presidente OPI Varese e componente Comitato Etico Nazionale per la sperimentazione degli Enti pubblici di Ricerca presso ISS; Giuliana Masera, presidente Commissione Albo OPI Piacenza e componente Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate, presso Aifa”.