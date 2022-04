Controlli della polizia stradale nella mattinata di venerdì 15 aprile. In campo otto agenti che hanno effettuato controlli straordinari e mirati per verificare la legalità del trasporto su gomma degli animali vivi. In particolare, sono state quattro le pattuglie della PolStrada di Piacenza e di Fidenza che sono intervenute lungo l’asse autostradale tra Piacenza Sud e Parma, scortando gli autotrasportatori fino al piazzale in località Barabasca (all’uscita del casello autostradale di Fiorenzuola D’Arda). Gli agenti hanno percorso più volte il tratto dell’Autostrada del Sole per sottoporre i veicoli ai controlli del caso, in coordinamento con il personale veterinario dell’Ausl di Piacenza.

Gli agenti della polizia stradale hanno verificato che le ore di guida dei camionisti fossero conformi con i tempi di riposo stabiliti dal Codice della Strada, nonché ad accertare la regolarità dei documenti: patenti, libretto di circolazione, assicurazione e stato del veicolo. Nel contempo, il personale veterinario dell’Azienda Sanitaria di Piacenza ha proceduto a controllare lo stato di salute riguardante il trasporto degli animali vivi, i sistemi di abbeveraggio, la corretta ventilazione, e il rispetto dello spazio vitale degli animali nonché sui tempi di durata del trasporto da luogo a luogo. Circa una decina i veicoli passati al setaccio, alcuni traportavano suini, altri bovini. Nessuna sanzione è stata elevata perché tutti i carichi riaspettavano le corrette norme dettate dalla legge.