Travolto da un furgone a Castello, anziano in condizioni molto gravi

Anziano pedone travolto a Castelsangiovanni, in via Salvador Allende: in condizioni molto gravi. L’incidente, che vede coinvolto un furgone, è avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 9 aprile. L’impatto è stato molto violento, con la persona a piedi, un anziano 80enne, rimasta gravemente ferita.

Sul posto l’ambulanza della pubblica assistenza della Val Tidone insieme al personale infermieristico del 118; vista la gravità della persona sbalzata sull’asfalto – in stato di incoscienza – è stato pertanto disposto l’invio dell’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nel prato nei pressi dell’ospedale del paese. Il ferito è stato trasportato al Maggiore in rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO