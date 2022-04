Tre appuntamenti in musica per la rassegna San Colombano

La rassegna musicale San Colombano dà spazio, oltre che a splendide pagine di musica, ai cantanti messisi in evidenza durante il Concorso Internazionale San Colombano 2021 e selezionati dalla Direttrice Artistica Giovanna Beretta. Anche quest’anno il concorso è stato una vetrina internazionale per i talenti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

La rassegna organizzata dall’Associazione DeA Donne e Arte, grazie al bando “Piacenza riparte con la cultura”, proporrà tre eventi musicali, tutti a ingresso gratuito: si parte sabato 9 aprile alle ore 21 con il “Concerto di Pasqua: Stabat Mater di G.B. Pergolesi” nella basilica di Sant’Antonino, con il soprano Valentina Di Biasio e il contralto Jihye Kim accompagnate all’organo dal M° Federico Perotti; venerdì 22 aprile (ore 21) il salone d’onore di Palazzo Anguissola-Cimafava ospiterà il concerto “Il Barocco e il Contemporaneo”, con il mezzosoprano Midori Kamishima (vincitore del Premio speciale interpretazione aria sacra in lingua tedesca), i soprani Luisa Maria Bertoli e Rui Hoshina (finaliste del Concorso Internazionale San Colombano 2021), accompagnate al fortepiano e pianoforte dal M° Eleonora Carapella; verranno inoltre eseguite, in prima assoluta, le arie sacre di Silvia Bianchera e Fernando Aguilà, vincitori pari merito della sezione Compositori del Concorso Internazionale San Colombano 2021. Ultimo appuntamento domenica 1 maggio (ore 18), sempre nel salone d’onore di Palazzo Anguissola-Cimafava, con il concerto che vedrà protagonisti gli allievi preparati dal M° Sèrvile nei precedenti giorni di Masterclass, accompagnati al pianoforte dal M° Corrado Pozzoli.

La rassegna è stata presentata in Municipio dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, dalla presidente dell’associazione Donne e Arte, Giovanna Beretta e dal baritono Simone Tansini. “Ciò che mi preme sottolineare – ha detto l’assessore Papamarenghi – è il connubio tra i luoghi più suggestivi ricchi di suggestioni che appartengono alla storia di questa città e le iniziative che vedono le associazioni culturali piacentine proporre manifestazioni di tutto rispetto che vanno a beneficio del territorio e della vitalità culturale che Piacenza deve sempre avere, anche grazie a manifestazioni come la rassegna di San Colombano che vede coinvolti protagonisti provenienti da realtà culturali italiane e straniere”.

Giovanna Beretta ha sottolineato che la rassegna musicale è di fatto la prosecuzione del concorso internazionale San Colombano che si è svolto nell’ottobre scorso a Piacenza e ha lo scopo di formare gli studenti nel canto lirico e alla composizione musicale, offrendo loro l’occasione di esibirsi in modo professionale e di approfondire la loro conoscenza della tecnica vocale, partecipando ad alcune masterclass di alto perfezionamento tenute da prestigiosi docenti; “Queste ultime – ha aggiunto – si svolgeranno il 29 aprile al 1° maggio e saranno tenute dal baritono Roberto Servile”. Anche il baritono Simone Tansini ha evidenziato l’aspetto relativo alle possibilità professionali per coloro che prendono parte al concorso: “Noi vogliamo elementi bravi – ha commentato – perché possano essere poi protagonisti non solo sul palco ma anche dal punto di vista professionale. La formazione e il lavoro sono elementi fondamentali”.