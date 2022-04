Trespidi e “Liberi” nella civica della Barbieri: è capolista con Papamarenghi e Sgorbati

Presentato il simbolo della lista civica in corsa alle comunali del 12 giugno “Patrizia Barbieri sindaco”, che comprende ‘Trespidi con Liberi’. Cinque anni fa si erano presentati come avversari alle amministrative per Piacenza, ora rinsaldano l’alleanza che li aveva visti al governo della Provincia dal 2009 al 2014. Patrizia Barbieri avrà come capolista della civica che porta il suo nome, accanto agli assessori Jonathan Papamarenghi e Federica Sgorbati, l’ex oppositore Massimo Trespidi.

‘La mia opposizione in Liberi è sempre stata propositiva, su molti temi abbiamo sempre avuto posizioni comuni, come ad esempio sulla Pertite, che deve essere destinata a parco e non all’ospedale – dice Trespidi -. Per queste elezioni abbiamo fatto un accordo su basi amministrative, per governare insieme la città. Noi non siamo di centrodestra, ma facciamo parte di una coalizione di centrodestra’.

‘Questa è una lista con una forte componente civica, di cui sono entrati a far parte anche Liberi, con esperienze e competenze diverse – dice il sindaco Barbieri -, il nostro obiettivo è di continuare a far volare alto il territorio. Questi sono stati anni molto difficili, ma siamo ugualmente riusciti a portare a casa progetti importanti, uno su tutti il nuovo ospedale di Piacenza. Sulla destinazione dell’area, abbiamo attivato un tavolo di lavoro: una volta concluso questo percorso abbiamo preso una decisione, perché c’è una maggioranza che decide e se ne assume la responsabilità”.

IN AGGIORNAMENTO